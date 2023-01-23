黃明志新歌MV《二十樓》被黃標列18禁　批YouTube「利欲熏心」

黃明志新歌MV《二十樓》講述一個家庭被賭博弄致家破人亡的故事，MV劇情除了出現賭博場景，還有父親被追債、女兒下海，最後疑似跳樓的場景，頗為黑暗。黃明志表示，雖然本身不賭，但見過身邊很多人因為賭博而跌入深淵。



黃明志新歌MV《二十樓》被黃標列18禁。（YouTube截圖）

黃明志新歌MV《二十樓》主旨講賭博禍害。（YouTube截圖）

他在YouTube頻道下去寫了這段說話：「我本身從來不賭，連買彩票都沒有，但一路以來看到了很多跌入深淵的朋友，所以一直想創作一首關於賭徒的歌來分享給大家。一直到某一天，我看到了一則王雷大哥的訪談，才讓我有了這個靈感，創作了這首【二十樓】，並邀請了王雷大哥一起來合唱。希望大家會喜歡！」

黃明志新歌MV《二十樓》主旨講賭博禍害。（YouTube截圖）

同時，他也直言以往因為官司纏身，而必須賺夠賠款馬幣一千萬，所以才接受國外的博弈網站的MV及影片贊助，不過他也十分堅持不空傳賭博的原則，寫道：「就好像本地彩票公司和雲頂賭場一樣，它們一直都有贊助各種活動及演出讓藝人歌手參與，這個方式也是我們覺得合理並合法的。」

畫面都唔係好18禁啫。（YouTube截圖）

音樂MV的出發點是好的，不過就無故遭到YouTube「黃標」，而且被限制18禁。他今日（23/01）更在IG發文批評YouTube，寫道：「以前，我一直都以YouTube創作人的身份為傲，因為它不會像主流媒體那樣被政府嚴格控管，什麼都不能做，什麼都不能說，就只能歌功頌德，和做一些很無聊的作品；然而，今天的YouTube已經被利欲燻心，逐漸走向極權管理，而且蠻不講理。我真心感到非常的遺憾...」

畫面都唔係好18禁啫。（YouTube截圖）

意識比較大膽。（YouTube截圖）