陳凱琳產後不足半個月光速修身　曬性感照騷Fit爆身材誇張得驚人

現年53歲的鄭嘉穎和31歲的Grace於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月11日再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。在今個農曆新年的大年初一，嘉穎和Grace於IG首次分享了baby Carlos的正面照，公開了孻仔的樣子，兩人抱住Carlos又攬又錫，父愛母愛滿瀉。

鄭嘉穎和陳凱琳的第三個兒子Carlos。（IG：@ghlchan和kevincheng_official）

昨日年初二，Grace就再出post分享了3張產後身穿性感吊帶裙的靚相，並以英文留言表示：「一個新的開始！ 🌸首先，我要感謝大家的祝賀信息，這麼多的愛圍繞著Carlos，我們感到非常幸福！其次，我想藉此機會反思新年對我的意義：重新審視我的優先事項，例如平衡家庭、工作和我自己的時間。有機會評估我想成為什麼樣的人，成為我孩子更好的榜樣。有機會簡單地傾聽和留意上帝為我的生活準備的東西，而不是跟隨我自己的慾望。你們今年最期待的成就是什麼？」

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而網民的焦點都落在Grace的Fit爆身材之上，產後不足半個月的她已火速修身，纖瘦程度真是誇張得驚人，根本完全看不出是剛生完BB。有網民就留言表示：「太強，剛生完，完全無肚腩，仲係咁瘦，太羨慕😍」、「生完無耐都可以咁fit😱」、「生完bb都仲係咁瘦😢 妳要食多啲野 肥返啲會好啲❤️❤️」。

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