梁詠琪賀年相意外曝光半山豪宅　擁大型露台無敵海景裝修費逾百萬

梁詠琪 (Gigi) 近期忙於為她2月舉行的演唱會備戰，不過她亦有趁農曆新年休息一下，與西班牙籍老公Sergio以及7歲的女兒Sofia共度新歲。Gigi在大年初一就於IG post了她的賀年靚相同大家拜年，留言寫道：「大年初一祝各位兔年快樂！心想事成！身體健康！如意吉祥！新年新氣象！我都祝福自己演唱會順順利利！身體強壯！」她手拿住一隻兔兔公仔應節，囡囡亦有出鏡。

Gigi這些賀年相還意外曝光了她的家居內部裝潢。從她的相中可見她的寓所以米白色和木系色調為主，她置身的廳中放置了一張木製大圓枱，牆上掛有中國風的畫作，充滿了東方國色彩兼有新年氣氛。 據悉，Gigi一家三口居住在半山豪宅，其實她之前的IG相亦曝光過她的家居其他角落。

Gigi家中設計走簡約路線，自然色系的傢俬有一種溫馨的感覺，全屋落地玻璃令採光度充足。飯廳和客廳的空間亦非常濶落，客廳擺有一部跑步機，仍有足夠位置給囡囡Sofia大跳芭蕾舞，目測客廳絕對可以容納廿人以上都綽綽有餘，廳外設有大型露台可以飽覽無敏靚海景。廚房廚具設計齊全，Gigi可盡情享受入廚學。曾有疑似是裝修師傅的網民曾指，Gigi家住的半山豪宅室內裝修費用至少要港幣100萬元。

點擊睇Gigi家住的半山豪宅內部：