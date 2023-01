姜麗文37歲生日姜家聚首慶祝缺秦沛 曹永廉15歲兒子靚仔過爸爸

秦沛和姜大衞跟同母異父的弟弟爾冬陞一向齊心,就連家族成員的感情都非常要好。秦沛和姜大衞出身於演藝世家,父親嚴化與母親紅薇均是演員,兩人先後誕下四子一女,後來嚴化離世,紅薇帶着子女改嫁製片人爾光,之後誕下爾冬陞。

姜沛(左一)後生時與弟妹合照。(IG/@johngor2022)

姜大衞李琳琳三代同堂合照。(IG:@johngor2022)

姜氏的第二代子女不少都加入娛樂圈,包括秦沛的兒子姜文杰、女兒姜麗文都是演員兼歌手;而姜大衞的大女姜依蘭就嫁給曹永廉,細仔姜卓文亦曾經參加《全民造星II》,令姜氏的演藝版圖愈擴愈大!

今個新年好熱鬧!(ig@lesleychianglove)

趁住新年這個喜慶節日,日前姜氏一家聚首食開年飯,還為同是1月生日的姜麗文和曹永廉的大仔曹保熙一齊慶祝生日。姜麗文在IG上載全家福,姜氏三兄弟只缺秦沛,席間有姜大衛、爾冬陞、姜大衞的太太李琳琳、姜文杰、姜卓文、曹永廉一家人。兩位壽星同穿上紅色衫,見15歲大的保熙已經生得高過姜麗文近半個頭,單眼皮白白淨淨,顏值更勝爸爸!

踏入37歲的姜麗文表現相當興奮,旁人唱生日歌,她就一邊扭身跳舞,反而保熙比較怕羞,只在旁拍手掌,姜麗文寫着:「 Happy Chinese New Year & Happy Early Birthday to Meeeee and my Nepheeew! ❤️🎂🧧 祝大家兔年快樂 身心健康 萬事如意! 」