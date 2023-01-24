姜麗文37歲生日姜家聚首慶祝缺秦沛 曹永廉15歲兒子靚仔過爸爸

秦沛和姜大衞跟同母異父的弟弟爾冬陞一向齊心，就連家族成員的感情都非常要好。秦沛和姜大衞出身於演藝世家，父親嚴化與母親紅薇均是演員，兩人先後誕下四子一女，後來嚴化離世，紅薇帶着子女改嫁製片人爾光，之後誕下爾冬陞。

姜沛（左一）後生時與弟妹合照。（IG/@johngor2022）

姜大衞李琳琳三代同堂合照。（IG：@johngor2022）

姜氏的第二代子女不少都加入娛樂圈，包括秦沛的兒子姜文杰、女兒姜麗文都是演員兼歌手；而姜大衞的大女姜依蘭就嫁給曹永廉，細仔姜卓文亦曾經參加《全民造星II》，令姜氏的演藝版圖愈擴愈大！

今個新年好熱鬧！（ig@lesleychianglove）

趁住新年這個喜慶節日，日前姜氏一家聚首食開年飯，還為同是1月生日的姜麗文和曹永廉的大仔曹保熙一齊慶祝生日。姜麗文在IG上載全家福，姜氏三兄弟只缺秦沛，席間有姜大衛、爾冬陞、姜大衞的太太李琳琳、姜文杰、姜卓文、曹永廉一家人。兩位壽星同穿上紅色衫，見15歲大的保熙已經生得高過姜麗文近半個頭，單眼皮白白淨淨，顏值更勝爸爸！

踏入37歲的姜麗文表現相當興奮，旁人唱生日歌，她就一邊扭身跳舞，反而保熙比較怕羞，只在旁拍手掌，姜麗文寫着：「 Happy Chinese New Year & Happy Early Birthday to Meeeee and my Nepheeew! ❤️🎂🧧 祝大家兔年快樂 身心健康 萬事如意! 」