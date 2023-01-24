獨家｜直擊姚焯菲漏夜飛新西蘭升學：下次見大家會變得更強壯

Chantel (姚焯菲）今晚（24）日現身機場，出發往新西蘭準備升學，除同行的父母外，妹妹 、唱歌老師Sharon、幾位好位及親戚均有前來送行，Chantel 一見幾位好友即飛撲上前擁抱，十分肉緊。

父母辦理Check In手續時，Chantel 爭取時間與友人合照，期間不停抱抱。（梁碧玲攝）

Chantel 父親姚輝文辦理完check in手續後，表示讓女兒到外國讀是希望她能夠見世面，不過他亦謂：「好唔捨得，但都冇辦法。」Chantel 其後接受《香港01》訪問時，她表示仍未有出國的實感，問到準備升讀什麼學系時，Chantel 說：「我讀嗰時係中英數咩都有，所以唔需要特別揀。（住宿舍定租屋？）住宿舍，大家都知我自理能力唔係太好，呢個都係父母畀我去外國讀書嘅其中一個原因，學識點照顧自己、處理好所有嘢。」Chantel 表示最擔心自己會十分甩漏，又笑言可能錯多幾次就會成功糾正。

姚爸爸雖然擔任投資公司首席財務官及常務董事，但一家三口未有選擇坐商務客位。（梁碧玲攝）

Chantel 表示雖然會經常返香港，但亦希望拍Vlog 向小菲象分享當地生活，不過她笑言自己的技術十分有限。「拍一定會拍，但希望大家唔好介意做得唔好，到時可以俾啲意見。 」問到爸爸有否叮囑要專注學業，暫時不要拍拖，Chantel 謂：「佢又無提呢樣嘢，但我都會知道，同埋都想專心讀書，除咗讀書、拍Vlog 、做音樂，等大家可以keep 住聽到我嘅歌聲。」Chantel 又謂雖有小菲象因自己出國讀書而感到唔開心。「但我返嚟之後會變得更強壯，同埋啲甩漏冇晒，希望下次見大家時係一個更好嘅姚焯菲。」約7時許，Chantel 與親友道別友，手拎登機證入閘，期間她以手機拍下親友，不過因為太興奮，連掛在頸上的枕頭跌落地都不知道，要親友提醒才發現，真的有如她所說「十分甩漏。」

除有親戚準備了利事給 Chantel ，幾位好友亦送上小禮物。（梁碧玲攝）

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