炎明熹首拍劇客串《愛·回家》　自爆小學已是鐵粉︰由細睇到大

炎明熹（Gigi）貴為《聲夢傳奇》第一季的總冠軍得主，出道以來馬不停蹄出歌、登台兼參加內地歌唱節目，歌唱事業發展得順風順水。人氣強勁的她早前獲邀客串《愛·回家之開心速遞》，首次拍劇的她將會於明晚年初五（26日）的一集登場，並在劇中將演回「炎明熹」，未播已經令不少粉絲期待。



炎明熹（前排中）年初五「登陸」《愛‧回家之開心速遞》

對於首度獲邀「登陸」《愛‧回家》，Gigi坦言大感興奮，並直認由小學時開始已是捧場客：「我有追開《愛‧回家》，時間許可，我會準時八點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容會令到我睇完之後好開心，佢哋每集又會帶出一啲信息，我覺得好生活化。呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係《八時入席》，之後再到後尾有唔同系列。」Gigi又指能與劇中角色真正合作，感覺既榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至依家睇緊嘅劇，會有機會遇到佢哋（劇中角色），雖然有時喺TVB會遇到大家，但唔會真係話傾偈嗰種。」Gigi續指劇中最尊敬角色是劉丹，並爭取機會與對方合照：「我知佢做咗好耐《愛‧回家》，我好開心可以加入呢個大家庭，因為我見到佢哋好似屋企人咁相處，佢哋會互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，然後佢哋亦都好照顧我。」

Gigi在劇中飾演自己。

另外Gigi還大讚劇中道具相當像真：「我覺得有個好得意嘅地方，我一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，然後Key個名落去，後來我知道原來係一個廠景，係特登搭出嚟，我覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意，同嗰個𨋢真係好真。」Gigi更透露希望日後能多點拍劇，因為她很喜歡和公司的幕後工作人員相處，皆因很有愛，Gigi說：「我一直好想拍劇，我覺得拍劇好有趣，我好鐘意同工作人員相處，拍劇時真係會經常對到大家，而佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，所以我希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」喜歡挑戰自己的Gigi，更笑言沒有特別想做的角色：「因為咩角色都想做。」說話內容充滿童真的Gigi，笑著訴說拍攝當日遇到兩名相當可愛的小朋友，並很高興對方提出合照要求，Gigi當時還拿出兩顆朱古力氹小朋友開心，行徑與小朋友一樣可愛，Gigi興奮地說：「嗰日誤打誤撞帶咗兩粒朱古力，其實原本我係想試吓個味，因為冇食過，最後我就一人一粒畀佢哋食，啱啱好，Yeah！」