黃金萬兩｜麥美恩表情動作勁誇張　努力搞笑零包袱︰擺明係玩嘢

一連八集的TVB賀歲劇《黃金萬両》於年三十（21日）播到初七（28日），昨晚（24日）的一集講到，萬家三房人初三接受的挑戰是不能犯赤口禁忌，三位夫人龍九（麥美恩 飾）、小玉（朱智賢 飾）及金枝（江嘉敏 飾）有備而戰各出奇招阻止老公犯禁，之後萬家去到寺廟拜神，龍九為求老公萬帥（曹永廉 飾）可以順利贏得金大碗，求來一道勁爆的開運符，惟副作用是陽痿一年，正當萬年準備飲下符水之際，龍九於心不忍出手阻止，更自食其果誤服符水搞到失聲。



TVB賀歲劇《黃金萬両》於年三十（21日）播到初七（28日），今集繼續精彩。

後來龍九發現寫符的青竹居士（煒烈 飾）是一名神棍，更得悉青竹居士打算向小玉、金枝下手騙財劫色，龍九雖然與兩人時有齟齬，但念在大家一場妯娌，龍九不顧一切衝去救人，更突然開番聲鬧走青竹居士。雖然龍九犯了赤口禁忌理應輸掉比賽，但小玉、金枝見龍九奮不顧身救她們，兩人遂假意吵架犯禁讓龍九勝出，和氣收場。

今晚初四一集繼續跟足傳統「迎財神」，萬家三兄弟萬帥、萬年（黃子恆 飾）及萬世（馬貫東 飾）齊齊化身財神派利是。

本集最大亮點相信一定是麥美恩的搞笑演出，劇中的她突然失聲，不但要靠做手語溝通，更要配合誇張的肢體動作和搞笑表情，她受訪時透露劇中手語全是她自己設計，亦演得非常過癮：「其實都唔難演，因為擺明係玩嘢㗎喇，嗰時大家合作咗個幾月，已經好了解大家嘅性格同小動作，我自己諗咗一堆動作，去到現場再做畀佢哋三兄弟睇，睇吓佢哋畀咩反應，將最好笑嘅演晒出嚟，佢哋最鍾意我扮江嘉敏同朱智賢啲動靜！」講到與曹永廉合作默契十足，麥美恩笑言：「今次係第二次合作，上次《痞子殿下》佢係我情敵，今次就有感情線，夫妻嘅感覺好靠佢去Lead，佢做啲小男人真係好似，啲笠水怕老婆樣好好笑。」

麥美恩放低包袱搞笑演出。

今晚初四一集繼續跟足傳統「迎財神」，萬家三兄弟萬帥、萬年（黃子恆 飾）及萬世（馬貫東 飾）齊齊化身財神派利是。子恆受訪時透露拍攝扮財神場口非常辛苦：「嗰套財神衫好有質感，好似棉胎咁，加上嗰段時間我開緊另一套劇，前一晚收咗廠就直接拍呢度，拍嘅時候又喺正中午12點，加上有少少動作戲，真係近乎去到中暑嘅邊緣。因為我比較少接觸喜劇，所以都盡力去做盡力去玩，覺得樂趣多過辛苦。」問到有甚麼消暑良方？子恆笑言：「就係一把風扇唔夠就兩把，兩把唔夠就三把，再頂唔順就要黐退熱貼！」