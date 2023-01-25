黎瑞恩進軍內地大耍雜技搵真銀　邊踩Roller邊唱歌力證寶刀未老

現年49歲的黎瑞恩（小恩子）曾為唱片公司力捧歌手，惟她在97年時業高峰時退隱賣保險，並在2002年結婚做全職主婦，不過自從2014年與前夫曾智明離婚後，獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone）。近年她的子女已經長大到外國成學，因此黎瑞恩已簽約王祖藍的經紀公司，打算在內地發展。

黎瑞恩已簽約王祖藍的經紀公司。（Facebook：@黎瑞恩 Vivian Lai）

最近黎瑞恩在抖音上舉行線上演唱會，演唱多首經典廣東歌，當中包括自己的名曲《一人有一個夢想》、陳慧嫻的《反叛》。當中最令網民佩服的是，年近半百歲的黎瑞恩，居然可以一邊玩滾軸溜冰一邊大展歌喉演唱劉美君的名曲《最後的夜》，過程中黎瑞恩用實力證明寶刀未老，不但踩住Roller繞場一周，大展良好的平衡力，而且中氣十足地演出令網民聽出耳油，獲不少網民大讚實力派歌手。

邊踩Roller邊唱歌。（網上圖片）

中氣十足！（網上圖片）

網民狂讚！（網上圖片）

再加上近年有很多香港藝人回內地發展，大多都會在直播間上帶貨或表演，可惜部分藝人的實力及準備不足，導致場面十分尷尬，觀眾根本不能感受他們的誠意，相比之下黎瑞恩這次又踩Roller又唱歌，令網民認為她是香港藝人中最專業的直播主。

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