Day@COLLAR自爆理想型為文靜宅男　愛情上極度進取主動向對方表白

COLLAR成員Day（許軼）上周六（21/1）亮相由森美、劉翁、火火主持的商台節目《公子會》。節目中，Day大談戀愛話題以及理想型，當中更自爆在愛情上非常進取，不但主動追異性更搶先對方告白！

Day（許軼）上周六（21/1）亮相商台節目《公子會》。（FB/@公子會）

現年20歲的Day是八人女子團體COLLAR的成員之一，在節目中她坦言自己喜歡怪人，對她沒有興趣，並靜靜地坐在一旁的男生，她特別容易對這類型感到有興趣：「我會觀察佢，如果覺得佢幾好，我會主動同佢傾偈，又會問下朋友佢嘅底細。」觀察對方一輪時間後，假若對方真的不錯，Day更會主動出擊撩對方聊天，因此在這個情況下，她結識到第二任男朋友，在一眾主持的逼問下， Day細數對方的優點，包括聲線好聽，戴眼鏡，偏向日系可愛，隨後強調對方並不是靚仔，因此一班主持人認為對方與林家謙是同一類型的男生。

Day表示自己對對方感興趣，就會主動撩對方聊天。（影片截圖）

一班主持人對阿Day的情史大感興趣，於是就追問當時是否做主動向男生表白，而Day就大方承認，原來她與對方成為朋友後，除了與一班好友外出遊玩，亦有試過單獨約會，雖然大家都感受到對方的愛意，但感情的道路上卻沒有太多進展，於是在一次約會中，Day就忍不住問對方：「你覺得我哋係朋友定咩關係？」不過對方就表示：「我都唔知道啊！」於是Day就非常主動說道：「我都有啲鍾意你。」而對方就表示自己都鍾意啊Day，不過現場氣氛相當尷尬，二人沒有馬上確立關係。回家後的Day就鼓起勇氣向對方發訊息問到：「我哋一齊好唔好啊？」雖然Day已經忘記當時對方如何回覆自己，不過二人就成功發展成戀人關係！

Day分享自己的愛情史。（IG/@6y_day）