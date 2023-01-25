東張西望｜朱女士出律師信向二哥追債　反被二嫂律師強行收樓

今日（25日）的《東張西望》講到朱女士的二嫂以二哥名義收回她所居住的單位，並要求她7天內搬走，朱女士想找二哥，二嫂卻不讓她們見面，令朱女士大感無奈。

朱女士的二嫂以二哥名義收回她所居住的單位，並要求她7天內搬走。(節目截圖)

朱女士是家中的幼女，有4個姐姐及2個哥哥，20多年前抽到寧峰苑一個居屋單位，由朱媽媽付清全部房貸，朱媽媽把房子填了朱女士的名字。朱女士一直在家中照顧有病的朱媽媽，只可以出去做散工，而到了2016年，年約60歲的二哥亦因為身體問題而開始不能工作，於是朱女士向二哥建議身份交換，由朱女士出去工作，但二哥則說由朱女士名下的單位轉予自己，他亦曾口頭承諾不會趕走朱女士及讓她繼續在這單位居住。

朱女士是家中的幼女，有4個姐姐及2個哥哥。(節目截圖)

朱女士除了把單位名字轉到二哥名下，更把名下的資產變賣借錢予二哥補地價：「我就全部股票同積蓄都過晒畀佢，諗住畀佢補咗地價先，現金就有40幾萬，其他股票市值幾多我唔記得啦。」現金連股票大約200多萬，朱女士在賣樓後沒有收回一分一毫，一心想先讓二哥渡難關。2018年朱媽媽離世後，朱女士陸續收到二哥發出不少的律師信，但朱女士沒有去細究，直至收到一封限她7天內搬走的信才留意到，因為朱女士二哥因病一直在老人院長住。朱女士指：「我一路都覺得佢老婆太犀利，好貪錢嘅人，可能佢老婆叫佢唔好還。」原來律師信是由二嫂代發，因為二哥在法律上已經是「精神上無行為能力的人」，所以所有東西都已經交由二嫂去處理，朱女士一心想找二哥對質，因為二哥曾承諾不會趕走她，但二嫂阻止朱女士找二哥，更不肯透露二哥正處於哪間老人院。

朱女士除了把單位名字轉到二哥名下，更把名下的資產變賣借錢予二哥補地價。(節目截圖)

二嫂指出因為朱女士曾向他們發律師信要求二哥歸還補地價時借出的款項，所以才向朱女士發律師信要求她歸還單位。朱女士之前一心想多個錢在身旁，所以向二哥發律師信，反成二嫂發律師信收回單位的最大原因。大律師陸偉雄指出：「唔係話係法律上係要求人哋還錢呢，出封律師信就算嘅。因為法庭有一啲命令你一定要遵從。」朱女士因為此事十分徬徨：「你話突然間執達吏上嚟即刻要我走，你係唔係即係迫我去死？」朱女士更向已經離世的媽媽對對不起，因為媽媽一心把單位留給她，她卻沒有好好守護。朱女士之後已經接納了大律師的意見，找回當日二哥向她承諾不會趕她走的証據，再向法庭提出上訴。