大誠實家・專訪｜Alton寧為女友買衛生巾都唔想拎手袋： 未學得識

劇中Alton與Ranya飾演情侶，但呢日訪問要拍照時，無論點塑造sweet 都變成兄弟feel 。（葉志明攝）

喺MIRROR負「肌肉擔當」嘅王智德（Alton）接連於《ISWIM》、《繩角》瘋狂騷肌。不過在今個星期開播的《大誠實家》中，Alton所飾演嘅廿四孝男友，只需要盡情釋放暖男溫度，連他亦笑言難得輕鬆。「我覺得做演員帶到畀人新鮮感係好重要，同埋今次拍攝終於唔使學一個運動或者練一樣嘢，可以全力做演員。以前係要邊運動邊拍戲，今次齋拎劇本就ok 。係咪鍾意呢種多啲？我都幾ok，拍之前都諗爆頭，因為第一次咁文戲，同埋之前拍劇都係同MIRROR 兄分班，壓力會少啲。但今次係第一次同Ranya（李敏）做情侶，所以會緊張，但我都會唔怕羞，同佢對下戲 ，雖然呢個舉動係好正常，但我真係第一次嘛。」

Ranya樂於與鏡仔合作，唯一要求是唔好有太多身體接觸，因為非常擔心鏡粉會呷醋。（葉志明攝）

得到Alton的第一次，李敏言談間表示十分滿意 ，她說：「為好多時演戲好需要對方聆聽件事，唔會自己做自己，我同佢做戲時係感覺到有交流同build up ，我覺得係好好。」先後在《季前賽》、《野人老師》與鏡仔合作，雖然看似美好，但李敏認為因是鏡仔的原因，作品會過份被關注，壓力不少，而今次更是與Alton飾演情侶，過份親密的舉動隨時引起「蛋白粉」呷醋，但慶幸的是連床戲都沒有任何睇頭。「演員會知道同每一位對手交流都係獨一無二 ，譬如同Edan（呂爵安）因為劇情需要佢誇張啲，同埋佢要搞笑，所以變咗佢嘅energy會高啲，我會輔助，而配合嘅嘢都會多。而今次生活化強，所以同Alton合作最自然、最自在。」做過怪獸家長、又做過惡死家姐，Ranya希望挑戰港女式八婆仔角色，為觀眾帶嚟更多新鮮感。談及港女，話題一轉去到「拎手袋」，Alton聞言後即表示：「我唔得， 我覺得女友手袋特別重 、太重太重，未學得識呢樣嘢，而且又好在從來未試過 ，呢件事我真係未接受到。」

「演戲滿足感係唔同啲，舞台表演，完咗即可以感受大家掌聲 ，演戲當下自己feel good ，但仲要等剪接同後期，觀眾感覺又未必同我一樣，所以似係另一種嘢，要比啲時間耐性， 係另一種滿足。」 （葉志明攝）

Alton認為貼心男友不一定是拎手袋，而係可以從生活小細節入手，例如逛街時為對方買想食嘅嘢，而非大時大節搞一場「大龍鳳」去感動對方。Ranya亦認同由細節位入手即易打動芳心。「曾經有男友幫我去買M巾，我覺得好好， 因為佢去到超市，大家都知樣嘢唔係佢自己用，而佢唔介意去做，我覺得好貼心。」Alton在旁表示自己都買過M巾，不過是因為小時候為落街玩，而與屋企人協商，咁如果M巾同拎手袋又點揀呢？他毫不猶豫咁話：「M巾，其實我而家都可以去買，咦⋯⋯不過會被人認到，可能要叫同事幫手，不過呢件事我係唔抗拒。」

一講到拎手袋，Alton即落閘，仲話重過舉鐵。（葉志明攝）

訪問中，二位主角都十分盡責，不時分享自己的誠信、誠實程度，Ranya自認唔叻講大話，認為講完一個大話要再話一個大話去遮蓋只會更複雜。而Alton則認為誠實是一個出發點，只不過自己誠實的同時，對方可能會當成弘外之音。「我自己都會選擇誠實，學Ranya話齋冇而要一個大話冚一個大話，但入行後會因顧慮而選擇唔出聲，因為你知道而家講一句說話，受眾已經唔同以前咁，可能已經係全香港市民，唔係個個有同等程度認識你，解釋空間好低，所以有啲說話不如唔好講，留返同朋友先講。」是否已習慣了隨時切換模式？Alton認為這是一種成熟的表現，就算唔係藝人，普通打工仔、老闆都會遇到不同的問題，需在學習中成長、成熟，去年MIRROR經歷的種種，是否熟得特別多？Alton說：「會嘅 ，一定會。 因為步伐太快，好似火箭咁。有少少錯住去長大，但啲錯都係經驗，唔係啲唔好嘅事情。」

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化妝: Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre (Alton)

髮型: Frankie Ho @ hair culture (Alton)

服裝: howlstudio_fashion (Ranya)、Sandro (Alton)

造型: PIPA Creative(Alton)