楊穎疫情三年後首度回港抱財神　冇化妝低調閒逛遭網友野生捕獲

楊穎（Angelababy）自2009年起，每年都會出席尖沙咀海港城舉辦的農曆新年「抱抱財神」活動，可惜受到世紀疫情影響，Angelababy已近三年沒有返港。今年，她再度跟財神相遇，「抱抱財神」再續前緣，延續抱財神沾旺氣的傳統。拍攝當天，當Angelababy從遠處一看到財神便馬上飛奔跑上前擁抱，連工作人員也追不上她，場面搞笑！

BABY好美喔!!!

今年Angelababy還帶同小師妹許恩怡（Natalie），她們也接過財神、捧着金元寶跟財神合照，互相祝福，還許願望疫情快過，新一年大家都身體健康，願望都能如願以償。Angelababy近日專誠回港探望親友，順道參與財神抱抱，她笑說：「已經三年冇返嚟，今次返香港見返好多好朋友，真係好開心！以往抱財神每年都會做，算係每年一度新年嘅必備活動，寓意好意頭，今年係兔年，希望疫情快啲過去，祝福大家都身體健康！心想事成！最緊要新一年要開開心心！兔年行大運！」

baby有3年無返香港。

拍攝當天風和日麗，天氣極好，大家也稱是天公造美，Angelababy心情靚靚，在場播放新年喜慶歌曲，又跳起舞來，大家更爭相跟baby合照，被在場的工作人員笑稱吸引力可與財神媲美呢！早前baby在港貼地閒逛，被網友捕獲，Baby笑說：「估唔到戴咗帽冇化妝都畀人認到，哈哈！唔緊要呀，好耐冇返香港，好掛住啲地道美食，同朋友周圍去搵吓好味道嘅餐廳食肆，已經好開心。」

早前baby在港貼地閒逛，被網友捕獲。

此外，Baby跟Natalie在場互相祝福，其實二人之前曾於上海見過面，Angelababy更不時稱讚這位小師妹極富表演天份，不斷鼓勵她要努力，Natalie也開心再跟Angelababy見面，感謝她對自己的支持鼓勵，「好開心！之前見面時因爲工作中，所以冇乜傾偈，今次有多啲時間相處，可以互相了解，佢一路都好鼓勵我，由我第一部電影已經好支持，希望嚟緊有機會可以合作，因為baby好有經驗，一定會有好多嘢可以同我分享。」

Baby跟Natalie在場互相祝福，其實二人之前曾於上海見過面。

正在拍攝電影《無名指》的Natalie農曆年有數天假期，趁機會陪伴家人過年，她說：「新一年祝大家身體健康！我自己都要好好保養好身體，我今年有一個目標，就係想考到車牌，工作上就希望有更多不一樣嘅作品，有機會飾演唔同嘅角色。