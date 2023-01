希爾頓酒店集團的繼承人之一的Paris Hilton,自小已是鎂光燈下焦點人物。(IG:@parishilton)

現年41歲的美國名媛Paris Hilton是希爾頓酒店集團的繼承人之一,坐擁數百億身家,2021年與拍拖兩年的企業家男友Carter Reum拉埋天窗,在比華利山的大宅中舉行童話式婚禮,婚後一直努力造人,1月25日突然上載BB小手照宣布已為人母,令人相當驚喜﹗

Paris Hilton 2021年與拍拖兩年的企業家男友Carter Reum拉埋天窗,在比華利山的大宅中舉行童話式婚禮。(IG:@parishilton)

身為希爾頓酒店老闆Barron Hilton第六子Richard Hilton的女兒,Paris Hilton自小便成為鎂光燈下的焦點。在過去受訪時,Paris Hilton大方坦言做過人工受孕,更自爆是老友Kim Kardashian介紹人工受孕給她們認識。1月25日上載自己與愛子小手拖大手的照片宣佈喜訊:「You are already loved beyond words.」Paris Hilton向媒體證實,兩夫婦找代理孕母生產,BB性別是男性,並說:「一直以來成為母親都是我的夢想,我們非常興奮有了新家庭成員,我的心臟快被愛炸裂開來了。」