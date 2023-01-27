陳慧琳車禍後首復工　自爆塊面未完全消腫︰我知道需要時間康復

現年50歲的陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇，12月16日在何文田加多利山遇交通意外，Kelly面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部，兩人與司機一同送往廣華醫院接受治理，其後返回家中休養，Kelly亦在社交平台報平安，表示只是皮外傷，並無大礙。



Kelly當日車禍後即報平安。（Instagram@kellychenwailam）

時隔一個多月，Kelly今日（27日）在社交平台首度發文，她寫道：「車禍後第一個photo shoot，塊面未完全消腫，仲有D（啲）乸，我知道需要時間康復，但係時間唔等人，而這個工作亦是撞車之前已經接咗，冇辦法唯有抱住樂觀嘅態迎接工作。」她續指道：「懷著戰戰兢兢嘅心情踏入Chopard 太子大廈旗艦店，一入門口就見到王丹妮喺度影緊相，成個團隊同我打招呼，Hello…心諗佢哋好似見唔到我達𤶸（疤痕）喎⋯⋯Yes，過咗第一關。接着Chopard 同事攞出一盤盤剛到港嘅珠寶，WOW極速唔記得咗自己仲有受傷。唔知係唔係兔年行好運嘅關係，竟然鏡頭出嚟好靚喎，遇上好嘅攝影師、好嘅燈光、好嘅場地，極速超額完成！最後，大家兔年吉星拱照，最緊要出入平安！！！！！！！！！」

Kelly狀態fit爆。（IG截圖）

相中的Kelly以黑白兩色禮服演繹珠寶，靚樣比起之前有過之而無不及，狀態fit爆！見到Kelly再度出現，一班網友都紛紛送上新年祝福，並留言激讚：「完全睇唔出有傷！大吉大利」、「完全唔覺得腫，靚到爆炸呀」、「Kelly好靚、好高貴」等。

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