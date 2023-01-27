東張西望｜肯亞女傭難忍香港工作量極大　一時火遮眼向僱主舉刀

今日（27/1）無綫資訊節目《東張西望》收到陳先生的求助，原來家中有兩個孩子需要照顧的陳先生，為了他們的起居飲食曾經聘請過菲傭，但卻覺得不太適合，後來他在網上見到有人稱讚來自肯亞的女傭做事認真又細心，於是開始心動，豈料是噩夢的開端。

《東張西望》收到陳先生的求助。（節目截圖）

陳先生在網上搜尋發現，香港只有一間提供肯亞外傭的中介公司，於是就在Whatsapp上與中介經紀劉小姐聊天，途中發現肯亞女傭的質素比相信中還要好，因此就下定決心聘請當地的女傭。陳先生在2021年3月份與中介簽約並支付一萬五千元的中介費用，豈料中介突然表示外傭已經到達機場，可惜海關不允許對方過關，需要一定的金額才能解決事件，但是該女傭沒有足夠的金錢，因此就向陳先生借用近一萬一千元的港元。陳先生原本是不情願借出這一筆的金額，不過中介方劉小姐就表示：「唔借都唔會嚟唔到（香港），但係佢要儲到筆錢先可以過來。」事情令陳先生措手不及，但是他仍然選擇掏出金錢解決問題。事後當該女傭達到香港時，陳先生需要再為對方支付近一萬元的酒店隔離費用。

肯亞女傭Martha難以忍受香港的生活。（節目截圖）

忍受工作量太大。（節目截圖）

更把香港僱主及新加坡僱主作為對比（節目截圖）

同年四月，肯亞女傭Martha終於來到陳先生家中工作，初時她確實願意煮飯、拖地、接送小孩，可惜一個月後Martha開始出現異樣，對工作出現抱怨，表示：「煮完飯、夜晚洗完碗，成八、九點先有得休息，你哋香港啲生活節奏太快啦！」又指出自己曾經在新加坡工作都不需要自己煮飯，甚至有僱主為她煮飯，Martha只需要幫忙照顧孩子就可以了，因此她難以接受香港的工作模式，隨後她就拒絕煮飯，罷工抗議，曾經有次Martha更是一時火遮眼向僱主舉刀。

在影片中，Martha悲慘說道：「I hate you, mama」（節目截圖）

隨後Martha突然辭職離開陳先生的家。（節目截圖）

有一天Martha突然辭職離開陳先生的家，陳先生馬上向中介投訴，可惜劉小姐就沒有理會，於是陳先生就當買個教訓。過了一個月後，陳先生接獲勞資審裁處的信件，原來Martha要告他，要求他賠償一個月代通知金、當月的工資、機票等等，一共18000多元。後來陳先生在網上找到不少與他有着同樣情況的苦主，同樣是聘請肯亞外傭後，對方因為奇怪的原因未能登機，而到家後的外傭除了清潔什麼都不願意做，之後僱主同樣會收到勞資處的通知。後來陳先生及其他苦主發現劉小姐與類似的案件有關係，於是他們認為中介劉小姐有很大的嫌疑。

陳先生發現劉小姐好有可疑。（節目截圖）

隨後，主持人發現在政府的新聞公告上，負責人劉小姐經營的全港唯一一間的肯亞外傭中介公司，由於涉及教唆及濫收佣金，於去年九月已被取消牌照，不得經營，不過有關公司的網頁卻繼續運作。主持人經電話聯絡劉小姐，對方強調自己的外傭不需要借錢，自己亦沒有講過類似的話語，此外自己亦沒有教唆外傭反告僱主，而是本身僱主有問題才會有這類型的事情發生。被問到為何公司停牌仍然能繼續營業，劉小姐就澄清自己並非經營公司，而是跟進事件，因為這些是停牌前的顧客。