新四十二章經｜「廣普之父」陳豪自稱普通話勁：簡直係我強項

陳豪個角色經常出口成文、引經據典，陳豪受訪時搞笑指自己終獲機會一展所長。

TVB新劇《新四十二章》，原來已是陳豪與鄭子誠第八度合作，除了話題劇《殺手》、《誇世代》及《天與地》，還有《妙手仁心III》、《潮流教主》、《絕世好爸》及《洛神》，「豪誠」是次除了保持專屬二人的喜劇節奏，更在監製Joe巧妙安排下各自迎來突破。

陳豪受訪時搞笑指自己終獲機會一展所長：「由於本身我嘅中文水平非常強勁，普通話簡直係我強項。」

陳豪飾演中文系大學教授章經除了小動作古靈精怪，及定期拿著一把似是藏有玄機的紙扇外，還經常出口成文、引經據典，陳豪受訪時搞笑指自己終獲機會一展所長：「由於本身我嘅中文水平非常強勁，普通話簡直係我強項，今次難得遇到中文教授嘅角色，可以話係『如虎添翼』，將我心入面嘅『詩句』發揚光大……」談到劇中對白涉及不少古文，陳豪坦言做足功課：「除咗上網Search，都會透過一啲朋友介紹向大學中文教授請教，古文發音有一定難度，我差不多用齊中文、英文、甚至符號等等做標記，總之就係施展渾身解數,，希望可以準確拿捏發音！」

陳豪曬「廣普之父」級水準普通話：

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飾演「數理天才」邵一算的鄭子誠日子也沒有比陳豪好過，在劇中炒股及開咪為樂的他，經常滿口數據及科學理論，對白艱深且相當翹口，令拍戲經驗豐富的子誠也大嘆被考起：「一來年紀漸長記憶力開始下降，加上嗰堆道理要好有信心講出嚟之餘，又要一字不漏。」子誠續指角色開咪部分是仿照其招牌電台節目《音樂情人》：「所以只要我Keep住溫柔嘅感覺，懶係情意綿綿地咁講一大堆說話就可以喇。」搞笑又得，扮奸亦得嘅子誠，是次再獲Joe欽點「特別任務」，就是仿效Judy劇中角色扮嬌嗲：「有場戲我要教陳豪追女仔，咁我就要仿效Judy做啲嬌嗲動作，對我嚟講真係好難，我每次做都毛管戙，拍嗰日又拍極都拍唔好，自己都有少少火滾。我唔敢睇playback，因為好骨痺。」談到與陳豪第八度合作，子誠坦言驚訝，並笑言二人關係是循序漸進：「最撻著係《殺手》，我同佢互拋互接咁就擦出咗啲火花。同佢合作最開心，係每次個廠都會無限供應Mo啡，對於我哋成日通宵達旦嘅嚟講，係好大喜悅。」

鄭子誠喺劇入面會還原「音樂情人」，不過就會以溫柔Tone大拋科學理論。

子誠話佢會仿效劇入面嘅鄺潔楹扮嬌嗲，聽落都覺得好吸引。

劇中另一「學術」代表，則為飾演臨床心理學家關玉菁的譚凱琪（Zoie），談到Joe愛將劇中演員造型大改造，Zoie坦承角色髮型是由監製指定：「我都一路等緊一個劇同我做個大改造，因為平時啲造型都係穩陣派，呢個髮型幾有新鮮感。」首度飾演專業人士的Zoie，透露演繹角色時有刻意減少尾音打造專業感，並謂難忘劇中開槍場口，皆因不能眨眼之餘，出來效果亦相當有型。談到最大突破，Zoie則透露是凌晨拍攝裸泳戲份：「我有著晒肉色衫打底嘅，但因為當時係凌晨冇乜太陽，所以真係有啲凍。」