鹿晗與女友關曉彤最新合照被指變化大　網民︰太像女明星和路人

32歲鹿晗與小7歲內地女星關曉彤拍拖近6年一直愛得低調，雖然分手傳聞不斷，但多次被兩人以行動擊破，近日繼網友於北海道偶遇兩人共度農曆新年後，日前又有合照曝光。



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昨晚（27日），有網友曬出自己與鹿晗合照，以及為關曉彤、鹿晗影的多張合照，相中的關曉彤身穿黑色衛衣，披散著長髮，皮膚光滑白皙，全程以剪刀手遮著臉頰，羞澀可愛；而鹿晗則穿著白色短袖，將頭髮染成灰色，不改花美男造型。由現場環境來看，兩人正坐在包廂中點餐等待食物，遇到網友要求合照也並未拒絕，大方又親民。然而，可能由於光線同角度問題，鹿晗在一張合照中顯得有些滄桑，令不少網友留言指他變化很大：「這張合照太像女明星和路人了，鹿晗怎麼現在長成這樣了」、「鹿晗老了好多」、「鹿晗變得好油膩」等。

2017年10月8日，鹿晗與關曉彤官宣戀情，一度造成網絡微博癱瘓，男方也因此失去大量粉絲，女方也深陷輿論。不過兩人頂著壓力，除了每年雙方生日互相祝福之外，平日幾乎零互動，也沒有任何合照公開，只能在網友的相機中見到他們同框，如今感情踏入第6年，兩人也由當初的不被看好到被大眾祝福，今次更罕有曬出合照，足以證明兩人感情穩定。

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