愛回家｜技蘭扮「人肉彈床」成功入屋　12歲黃厚仁唱歌跳舞樣樣掂

《愛‧回家》於周四（26/1）播出的第1,846 集引起不少網民討論，原因是邀請了《聲夢傳奇》第一季總冠軍炎明熹客串演出。雖然炎明熹只是輕鬆演回自己，演出片段亦只有數分鐘，但她的演出引起高度關注及支持。不過除了Gigi之外，Philip仔（梁禹勤飾）及技蘭（黃厚仁飾）的演出同樣備受關注，劇中兩位小朋友一同去追星，期間分飾技蘭的厚仁更要力谷肚腩仔扮演「人肉彈床」，幫助Philip仔「一躍成名」成功吸引偶像Gigi注意；而這一幕抵死的劇情設計，亦令「技蘭」成功入屋。

蔣家旻相當愛技蘭。（蔣家旻微博圖片）

炎明熹客串《愛回家》多正評 技蘭黃厚仁大肚腩超爆笑

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黃厚仁媽媽在接受《香港01》訪問時透露原來厚仁現年12歲，正在讀中一，雖然他年紀輕輕，但是在愛回家中已經飾演技安一角已有六年的時間，可以說得上是一位資深演員，雖然準備踏入青春期，但是厚仁毫不介意男扮女裝，黃媽媽透露：「厚仁開始知道自己要扮女仔嘅時候喺度講『哎呀！點解要我扮女仔』但去到扮嘅時候佢都接受到，佢扮完技蘭之後，搞到Philip仔都想嘗試。」隨後，黃媽媽更分享兒子拍攝時候的趣事：「佢扮咗女仔之後先知道做女仔好煩，因為啲頭髮急住塊面，又要係咁撩頭髮，又要着裙仔、又要着襪、又要着打底。」

厚仁在愛回家飾演技安一角已經有六年，（受訪者提供）

厚仁好可愛！（受訪者提供）

除此之外，厚仁還相當專業：「佢性格好溫馴，唔會發脾氣，佢又唔會怕醜，叫佢凸個肚腩出嚟，會好大力咁谷起個肚腩，同埋嗰日佢扮女仔着住條短裙，係最凍嗰幾日嚟㗎，我好擔心佢凍親，想佢着多件衫，但係佢就話唔使啦，都幾專業下。」踏入青春期，難免會在意他人的閑言閒語，被問到厚仁識演技蘭會否在學校引起討論時，黃媽媽分享：「啲朋友會打電話過嚟話佢扮得好搞笑，其實佢唔係好介意，因為佢拍戲拍得耐，佢好細個嘅時候已經見到啲人留言話佢肥，佢係有少少介意，但而家就唔會啦。」

媽媽讚厚仁相當專業（受訪者提供）

厚仁飾演過不同的角色。（受訪者提供）

厚仁憑技蘭一角成功入屋，不過黃母透露兒子在愛回家出場率將會變得越來越少：「小朋友到12歲之後開始發育同變聲，以我所知TVB呢個年紀嘅童星會消失一段時間，而家厚仁都開始發育，我諗可能都會少啲寫佢哋。」雖然隨後可以演出的機會變少，但改變不了厚仁想成為演員的想法，而愛回家的導演及演員就勸厚仁不要忘記學業的重要性。

黃媽媽說道：「好多演員都同佢講做演員之前要讀到書，而送水輝（許家傑飾）都講『你而家細個就因為得意，人哋會搵你，你想真係做一個演員嘅話，起碼都要學多樣嘢。』」其實除了演員之外，黃媽媽亦有學唱歌及跳舞：「佢唱歌都好好聽㗎，跳HipHop都俾老師讚，，但係佢話自己唔係偶像派，所以唔想去學唱歌。」

厚仁現時就讀中一。（受訪者提供）

厚仁年紀輕輕已經入行成為童星。（受訪者提供）

講到為何厚仁年紀輕輕已經入行成為童星時，原來是他就讀幼稚園已經被老師讚：「佢好得意呀，講嘢眼耳口鼻都有表情。」於是當時老師建議他學習演技，機緣巧合下去到家燕媽媽旗下的演藝班學習，參與愛回家的面試後。成功在獲得技安一角，因此在小學一年級開始展開童星生活。被問到拍攝是否影響學業時，黃母拿表示仔仔本身學習成績良好，加上拍攝所需要的時間並不多，主要集中在假期及放學後，而媽媽就大讚兒子：：「已經拍咗有七年㗎啦，所以好多時候佢拍戲都係一take過！三十分鐘到一小時就搞掂。」