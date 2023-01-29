何猷啟前妻齊嬌與呂良偉太太情同閨蜜　帶囡囡作客中式風豪宅

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌離婚，結束僅兩年的婚姻關係。離婚後齊嬌帶着兩個囡囡回到上海娘家生活，直至上個月齊嬌同囡囡低調回港。日前齊嬌在社交平台分享了一系列聚會照，她帶着兩個囡囡到呂良偉夫婦家中作客，相中所見，身穿黑色衛衣的呂良偉打扮休閒，已經65歲的他狀態大勇，而齊嬌穿着黑色皮草，造型貴氣十足！為了招呼齊嬌三母女，呂良偉夫婦準備了不少美食，包括蒸魚、辣炒蟹等，十分豐盛。



齊嬌帶着兩個囡囡到呂良偉夫婦家中作客。（IG截圖）

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呂良偉太太楊小娟與齊嬌一向私交甚篤。（IG圖片）

其實呂良偉太太楊小娟與齊嬌一向私交甚篤，當初齊嬌在港定居時，不時與楊小娟聚餐、行山等，雖然齊嬌離婚後回到內地生活，與楊小娟見面時間不多，但兩人感情不變。而呂良偉同太太亦不時邀請圈中好友到家中作客，包括甄子丹、關之琳、劉嘉玲等等，大屋以中式風格為主，裝修及擺設都極具品味，家中掛滿了名畫，客廳牆上的超大幅牡丹圖特別搶鏡，而客廳空間亦十分闊落，飯廳位就有水晶吊燈及一大張圓枱，非常適合好友聚會。鍾意花花草草的楊小娟在家中擺放了不少花及盆栽，處處都可見心思，入門玄關位就設有雕花屏風、木雕、青花瓷等等，非常古色古香。而露台望出去更有無敵海景，景觀十分開揚！