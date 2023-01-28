MIRROR三子人日向汪明荃拜年　羅家英Edan合唱《Only You》

今日是年初七「人日」，「阿姐」汪明荃和羅家英一向好客，今日又呼好朋友到訪西貢豪宅家中拜年及慶祝生日。羅家英在IG上載一段延遲直播的短片，他和汪阿姐與MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆Anson Lo（教主）和李駿傑（Jeremy ）一齊 Jam歌，家英哥重唱1995年周星馳主演電影《西遊記大結局之仙履奇緣》經典一幕，化身唐僧唱煩音版《Only You》，令大家拍爛手掌。

MIRROR 其中三子到汪明荃羅家英屋企拜年。（ig@wang_liza）

羅家英負責拉二胡。（ig@hangtonglaw）

Edan拉小緹琴，阿姐則高歌《萬水千山總是情》打頭陣。（ig@hangtonglaw）

由汪阿姐打頭陣唱出《萬水千山總是情》，家英哥和Edan中西合璧，一個拉二胡、一個拉小提琴，雖然沒有樂譜，間中有「走音」，但大致都能聽得出所奏樂章。之後唱賀年歌《財神到》，阿姐推說「係男仔唱」不肯領唱，但歡欣喜慶日子，最後大家都一齊合唱。

當大家思考唱甚麼歌的時候，家英哥突然提出唱《Only You》，想不到相隔28年，家英哥仍能隻字不漏唱對全首歌：「Only you,can take me取西經 ；Only you，能殺妖精鬼怪；Only you，能保護我；唔駛俾的蚌精蟹精dap我；只有你咁勁 就是Only you」，他還要一邊拉二胡一邊唱，聲如洪鐘，果然是唱家班的粵劇大老倌。

而Anson Lo和Jeremy大部份時間都要在打拍子和笑，大家還合唱了《喜歡你》和《月亮代表我的心》，便結束了這場Delay Live。家英哥詩意大發寫着：「「初七人日喜相逢，高歌合奏慶相融，萬水迎春onlyyou，笑不攏咀現笑容」。之後汪阿姐亦上載合照，並留言：「28/01/2023初七 人日，Edan Anson Jeremy來拜年唱歌仔，祝大家身體健康心想事成萬事如意！」

Anson Lo和Jeremy大部份時間都要在打拍子和笑。（ig@hangtonglaw）