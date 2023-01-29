愛回家｜孫慧蓮演「食屎陳師奶」不被朋友理解：本人唔食屎咪得囉

現年84歲的孫慧蓮憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角而為人熟悉，劇中她飾演的角色為人八卦又貪小便宜，不過在現實中，她是位小學老師，曾經擔任過訓導主任，主要負責教授體育科，更是羅家英師長。近日她接受《香港演藝人協會》訪問，分享自己的人生經歷，以及因「食屎陳師奶」一角而受到朋友及學生的質疑。

孫慧蓮在劇中飾演諸事八卦又貪小便宜的「陳師奶」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

影片中，孫惠蓮分享自小在船廠長大，因此性格自由奔放，當時自己希望從事教師或者護士，因此考上那打素醫院，可惜因為不精於讀書，看着厚重的醫學書本已感到頭痛，之後就考進了師範學校。不過又因為不想交功課，所以她選修體育科，亦因此擔任體育老師長達39年。

孫慧蓮曾經分享指入行教書時年僅21歲，當時家英哥是五年級學生。（IG/@wang_liza）

孫惠蓮亦重提自己的學生羅家英：「家英哥係我最早期觀塘官立小學嘅學生，係第二屆嘅，1960年嘅插班生。」隨後提及於教書生涯中，遇到的同事都親切友好，尤其是退休前任教的將軍澳官立小學：「嗰班同事真係好年輕，差唔多同我啲仔女咁大，所以我真係當佢哋係自己嘅兒女，Ben sir（歐陽偉豪）都係我嘅同事。」

孫惠蓮非常熱衷演藝工作，可惜因為舊式的家庭觀念以及演藝界的風氣，因此不敢入行，不過適逢已到退休年齡，自己的兒女已經長大成人在美國生活，機緣巧合下見到港台招聘演員，就嘗試寫信應徵，豈料成功順利加入港台工作，隨後更拍攝不少電視節目。

孫惠蓮靠「食屎陳師奶」成功入屋（節目截圖）

孫惠蓮靠「食屎陳師奶」成功入屋，不過身邊就有不少朋友及同事曾質問：「乜你食屎呀，咁都接受？」而她就懶理這些言論：「我話係名啫，你本人唔食屎咪得囉，呢個世界上有冇人食屎吖？我啲學生都話『有冇搞錯啊孫主任，咁你都做。』我話『做戲啫，做出人生百態有乜唔好啫！我唔做壞事咪得囉，食屎唔係壞事，但有冇人食屎吖？』你做嗰行就投入嗰行。」

孫惠蓮靠「食屎陳師奶」成功入屋，不過就被人誤會。（節目截圖）

不過自己就不太介意。（節目截圖）

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