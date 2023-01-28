陳詩欣同老公芬蘭蜜月之旅行程豐富　體驗坐雪橇車慘被網民轟虐狗

《3日2夜》女神陳詩欣（Eunice）前年12月嫁給圈外富貴男友陳爾正（Joshua），兩公婆在疫情措施放寬後即出發飛到芬蘭展開蜜月之旅，連日來Eunice不時在社交平台分享浪漫旅程。雖然未能看到極光，但行程依然豐富，租住璃玻屋晚晚睇星、又換上泳衣在雪景中浸桑拿，又體驗坐狗拉的雪橇車，Eunice直言好震撼：「距離glass resort 5分鐘路程的農場，全程都有導遊講解，令我最大開眼界的就是體驗了芬蘭傳統活動-雪橇車，真的很震撼！不過，我覺得你們在雪地奔跑的英姿也不及停下來互動時的可愛，真的很打意☺️#我老公好受歡迎#圖一狗狗望左去邊🤣#謝謝你們❤️」。



陳詩欣同雪橇合照。（ig@eunicechanszeyan）

陳詩欣同老公到芬蘭度蜜月。（IG@eunicechanszeyan）

片中所見，8隻雪橇犬被綁在一起拉雪橇，Eunice老公Joshua上去摸摸其中兩隻，牠們很有靈性乖巧，親近Joshua身邊不停舔Joshua，好想得到人類的擁抱。不過不少網民看片後都覺得雪橇犬好慘，留言道：「有少少覺得虐待梗狗狗。😢」、「虐待動物！」、「點解要佢哋咁辛苦😢？虐待，你哋養貓以為好愛好保護動物，令人失望」、「d人為左打卡 咩都得」。