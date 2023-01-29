新春開運王｜陳煒自言生產力強　安德尊想於深水灣置業全因風水好

由謝雪心、蔡國威、梁凱晴和阮嘉敏擔任主持、一連六集的TVB賀年節目《新春開運王》，每集都邀請不同的藝人擔任嘉賓外，還有玄學家李丞責、麥玲玲、陳定幫和元海為大家指點迷津。今晚（29日）播出最後一集，陳定幫師傅帶大家去到深水灣行大運，解構深水灣風水好原因之餘，更建議大家多前往該處做運動吸收旺氣，令有「元朗地王」之稱的「大王」安德尊也揚言要在深水灣置業！



《新春開運王》今晚（29日）播出最後一集，陳定幫師傅帶大家去到深水灣行大運，解構深水灣風水好原因。

黃庭鋒、何沛珈及黃俊豪表示心急外遊，陳定幫師傅指兔年驛馬星位於西邊，想鞏固權力或欲轉運者宜往西行。之前在《香港小姐再競選》中勇奪冠軍、近期人氣飆升的何沛珈，則直認想尋覓好姻緣，陳定幫師傅則提議她向北尋找真愛。至於入行前做過足球員及體育老師的庭鋒，陳定幫師傅指驛馬較強，更指與其額頭有關。

去年升呢人妻的陳煒則孖住準人妻連詩雅食「新春開運菜」，陳定幫師傅順道教她們如何增進夫妻運，原來家中廚房代表女主人運程，提醒她們一定要保持整潔乾淨，並謂廚房代表生產力，將爐頭遮蓋容易影響運程，廚藝了得的煒哥聞言即笑言自己生產力強。至於事業心重的Shiga，則坦言想知道何時才能開演唱會，陳定幫師傅即指將有由外地歸來的女貴人為她帶來好運。

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