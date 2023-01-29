48歲徐濠縈無懼暴風雪赴日滑雪 素顏出鏡網民讚：漂亮姐姐
撰文：程嵐風
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日本長野縣小谷村「栂池高原滑雪場」滑雪道外偏遠地區今日（29日）發生雪崩，報道指多名外國人被埋。徐濠縈徐濠縈（Hilary）是滑雪愛好者，在去年4月疫情高峰期都能找到方法去日本滑雪，連鄭裕玲都求教入境攻略。
徐濠縈等老公陳奕訊（Eason）開完27場演唱會後，隨即出發去日本新雪谷町滑雪度假，期間逗留東京24小時，連日均在社交平台上載吃喝玩樂相，但未有透露老公和女兒康堤有否同行。
日前徐濠縈分享滑雪短片，見落好大雪，天氣較陰暗，能見度頗低，而同行還有多名友人。身為「時尚達人」的徐濠縈每日都轉換上不同造型，但未知是否天氣太凍，出街又要戴口罩，所以徐濠縈索性不化妝，亦不介意素顏出鏡。本身是單眼皮的徐濠縈沒有畫眼線，和搽唇膏，看上去臉色較蒼白，沒精打彩比較憔悴，但仍獲網民大讚：「漂亮姐姐」、「太美啦」、「好靚啊姐」。
現年48歲的徐濠縈2006年嫁給歌神陳奕迅（Eason）後淡出幕前，轉往時尚界做「潮流達人」，更開設時裝店，經常在社交平台分享穿搭之道。雖然經常被指「大洗敗家」，但Eason依然仍多次霸氣護妻：「我從來愛人都沒有條件，我愛你就愛你，不愛你就不愛⋯⋯她想買什麼就讓她買。」
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