自然系女子旅行｜黃上晏豹紋泳裝曬身材　喜歡情侶鴛鴦浴︰很浪漫

TVB旅遊節目《自然系女子旅行》，以山海為主題，進行療癒之旅。由「港女」「暉哥」林映暉主持，今晚（30日）新一位登場的嘉賓主持，會是「音樂系女神」黃上晏（Rubis）。



新一位登場的嘉賓主持黃上晏。

Rubis畢業於台灣師範大學音樂系，故有「音樂系女神」的稱號。早年推出寫真集，憑32D上圍火速俘虜大批男粉絲，在Facebook同IG分別擁有67萬及45萬多粉絲追隨，被網友稱為「筆墨難以形容的美」。節目一開始暉哥以「真台妹」形容對方，因為她有齊台灣女孩子的特點︰鍾意旅行、食好嘢，說話非常斯文。她們今日拜訪位於桃園市的營區，特點是營內建有小型遊樂場，場內提供機動遊戲包括旋轉木馬、咖啡杯、小型摩天輪、迷你賽車場等一應俱全。兩位少女玩得非常開心。

兩人一同浸浴。

營內房間有一大浴缸，二位少女當然不會放過浸浴的機會。Rubis換上一套豹紋三點式泳衣，完美展示32D上圍，Rubis話浴缸夠大︰「可以讓情侶泡鴛鴦浴，很浪漫。」之後她們發揮吃貨本色，品嚐營內地道台灣美食。

明晚（31日）二人轉移陣地去到台中濱海樂園住帳篷。陽光與海灘加上兩位美少女，影相加自拍成為指定節目。Rubis有出寫真經驗，擺甫影相駕輕就熟，她分享當前最流行的甫士，表示去旅行要留下美好回憶，最好就是拍照︰「影相打卡可以一直留喺度，我哋可以交流下用乜嘢甫士影相。」

Rubis上戶外瑜伽堂。

Rubis親手做三文治野餐，又會跟導師在戶外上瑜伽課堂。Rubis換上粉紅色瑜伽服美好身材盡現，還露出一對目測至少有40吋長的逆天美腿。暉哥見到草地上的吹氣小馬，童心大發提出玩「跳跳馬」鬥快。比賽開始Rubis的長腿騎在不足一呎高的玩具馬上，令她較難平衡數度落後，不過後段她以空前的驚人彈力，從後趕上勝出。暉哥輸得心服口服，請客到市集食芋圓豆花。

兩位主持玩得好開心。