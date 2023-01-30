SHINee珉豪台灣開騷重演《想見你》　校服look造型亮相似足李子維

韓國人氣男團SHINee成員珉豪近年積極在歌影視三方面展開個人活動，除了推出了出道14年以來的首張SOLO專輯《CHASE》之外，亦在NETFLIX新劇《閃耀國度》和綜藝節目《 全員逃走中》中見到他的身影。珉豪早前先後在韓國、菲律賓和台灣舉行粉絲見面會《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s》，下周日（5/2）則會來到香港開騷與香港的粉絲見面。



珉豪早前先後在韓國、菲律賓和台灣舉行粉絲見面會《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s》。

珉豪昨晚（29日）去到台灣站除帶來個人歌曲，還準備了一段SHINee的medley表演，作為「演技dol」的珉豪更以台劇《想見你》男主角李子維的造型亮相，換上了一套繡有「崔珉豪」中文名的高中校服，又孭着「鳳南高中」的書包，隨即讓全場粉絲瘋狂尖叫，high爆全場。

珉豪昨晚（29日）以台劇《想見你》男主角李子維的造型亮相，換上了一套繡有「崔珉豪」中文名的高中校服。（Twitter：@91MINHO_1209）

又孭着「鳳南高中」的書包，隨即讓全場粉絲瘋狂尖叫。（微博圖片）

李子維！（Twitter：@chasseuse_）

《想見你》劇中的造型。（《想見你》劇照）

珉豪對上一次來港已經要數到2017年7月與SHINee成員們合體出席的《SMTOWN Special Stage In Hong Kong》，事隔五年珉豪率先代表SHINee再次與香港的粉絲見面，將於2023年2月5日在亞洲國際博覽館舉行《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》，屆時珉豪除了會現場演繹新碟歌曲之外，更會和粉絲互動，大派福利！

珉豪將於下年2月來港舉行粉絲見面會。

《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》詳情：

日期：2023年2月5日（星期日）

時間：晚上7時

地點 : 亞洲國際博覽館2號館（AsiaWorld-Summit）