HOY TV黃金時段重播三年前舊劇　要靠溫碧霞被強姦戲份搶收視？

HOY TV宣布在2月1日晚上9點半將會播出由林峯、蔡卓妍、方中信領銜主演的網劇《PTU機動部隊》，其實此部劇集在2019年5月6日於內地優酷首播，而香港地區則在2019年5月9日起於Viu OTT平台香港地區獨家播出，今次HOY TV以「該劇首度登上香港電視熒幕，更是林峯首部以制服示人的時裝劇！」為賣點，希望吸引觀眾。不過劇集已經是三年前的作品，時裝劇過三年再睇可能已有點過時，有興趣的觀眾也可能一早已看完，能否吸引收視確實是未知之數。

方中信、林峯、蔡卓妍、張繼聰

+ 11

當年《PTU機動部隊》在網絡上播出時，最大的亮點肯定是溫碧霞被強姦戲份，在劇中飾演酒吧老闆娘的溫碧霞（Irene）經常以露肩裝和低胸示人，盡顯性感嫵媚的一面。劇情講到，她20年前為了維護卧底男友方中信慘被兩名古惑仔強姦一事終於曝光。拍攝期間，Irene除了化上被毆打而受傷的妝容，全程投入地不斷爭扎，拍攝強暴的畫面更不時在她腦海浮現，難以釋懷。

向來毫不吝嗇的溫碧霞，在劇中以低胸裝示人。

身為專業演員，Irene坦言這場戲並沒有太大困難：「演戲對我嚟講唔會有困難，每次拍戲前我都會做好多準備工夫，全情投入拍攝。」 Irene稱由於是第二次跟方中信合作，所以很有默契及火花 ，而且她亦透露拍攝期間對方經常會逗她笑，大讚他是一個喜歡搞笑的人。

溫碧霞拍攝被強姦戲份時，除了要極力掙扎外，還要被扯頭髮。

被封為「逆齡女神」，Irene表示 「逆齡 」的最大秘訣是運動：「我好細個已經鍾意做運動，運動係最基本嘅嘢，其次係心態，咁多年嚟，我嘅生活、工作態度都冇改變，對所有嘢仲好有憧景，依然好熱愛拍劇、拍電影。」

溫碧霞大讚方中信搞笑，在拍攝期間不時逗她開心。

點擊觀看更多精彩劇照：