40歲孫慧雪第2胎不停暈嘔：每晚都需要到醫院打安胎針至少四十針

現年40歲的孫慧雪新年人日宣布懷有第2胎，5歲半大仔Riley做哥哥啦！阿雪之前曾透露本身有腺肌症及腺肌瘤，令這次懷孕旅程比上一胎辛苦得多：「每晚都需要到醫院打安胎針至少四十針。」

孫慧雪宣布懷第二胎 有望超越當年43吋孕肚：未夠3個月已遮唔住

現年40歲的孫慧雪新年人日宣布懷有第2胎，5歲半大仔Riley做哥哥啦！（IG：@SNOW711）

阿雪憶述上一胎陀得非常舒服健步如飛，但今胎感覺則大不同：「這一胎感覺是比上一胎辛苦，可能是年紀已到四十，體能必定沒有之前好，而且已經有孩子要照顧，就這樣暈嘔、暈嘔、不知就裡又帶點擔心地過了三個月！基本上這三個月，老公說已經覺得我比上一胎整個孕期辛苦了，但我也是ok撐得住的！」

孫慧雪是次懷孕路比上一胎辛苦得多。（IG：@SNOW711）

雖然一直計劃想有第二胎，但雪雪與老公一直未行動，加上之前身體出現毛病，令阿雪是次懷孕路更為艱辛，每晚都要到醫院相當頻撲：「因為本身有腺肌症及腺肌瘤的問題，在十二週前也難免有出血情況，所以每晚都需要到醫院打安胎針及不能有大郁動，整個人都昏昏沉沉和水腫，約略計算，也大約打了至少四十針，因為要在左右盆骨兩邊特定的位置打針，所以兩邊都是瘀青及腫起一大塊。」

孫慧雪懷孕初期不停有出血情況，打足40針安胎針。（IG：@SNOW711）

孫慧雪留言全文。（FACEBOOK：@SNOW SUEN孫慧雪）