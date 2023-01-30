中年好聲音｜林鉫徫太技術累事？　《男親女愛》羅金榮跌落危險區

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，逢周日晚上8 點半翡翠台播出。昨（29日）晚播出的第九集，是第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽。經過一輪激戰，是集誕生了5位80+選手，分別為顏志恒、林鉫徫、吳大強、周吉佩及羅啟豪，吳大強更取得92分，成為該回合最高分。



羅金榮取得63分，一度跌落危險區。

獻唱《獅子山下》的羅金榮則只得63分，一度跌落危險區取代李思林位置，但後來被獻唱《夢中人》取得61分的梁愷庭取代；愷庭除被批似唱K，張佳添更直指愷庭ad lib部份表現不理想。

區俊傑成為第三回合被淘汰參賽者。

昨晚最後出場的區俊傑獻唱《明天仍要繼續》，結果因令評判感覺似唱K和欠缺個人特色，只得60分成全晚最低分。即使細分給予14分最高分的張佳添，亦認為區因用聲關係令歌曲唱出來欠共鳴感：「好多時八、九十年代唱k好似唱得好叻嘅人，都會犯一個同樣錯誤，就係唔識用聲，喉嚨未放鬆，所以你把聲好似幾靚。但係唔知爭啲咩，你就係冇chest voice。如果你滲到chest voice出嚟，個共鳴會靚兩倍。」單立文則打比喻謂：「你係銀行從業員，成日掂住啲銀紙，但啲錢唔係自己嘅，對住人哋啲錢邊有感情？你似用咁嘅心態去唱。喺我嘅音樂世界，感情佔好高嘅分數，你就係因為冇感情同太平。」最終區俊傑被淘汰。