新四十二章｜開播首日收好評　龔嘉欣俘虜網民心獲封「豬肉西施」

由陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等人主演的無綫（TVB）新劇《新四十二章》於昨日（30/1）八點半翡翠台播映當中圍繞「尋寶」及「維度」作主題，集齊天馬行空、輕鬆惹笑及節奏緊湊的打鬥場面等不同元素，昨晚首播更獲不少網民大讚好睇。

「豬肉西施」龔嘉欣坐擁無敵腰果眼。

嘉欣嘅鬍鬚Look。

昨晚播出的第一集雖然只是序章，主力介紹各大主要角色出場，包括定期生鬚、擁有驚人神力的豬肉檔檔主朱螢嬌（龔嘉欣飾），為人縮骨又貪錢的大學中文系教授章經（陳豪飾）、能幹又識撈的章經助理Edith（李君妍飾），及與螢嬌零血緣關係的兄弟朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）；但由於節奏明快、劇情抵死，既有不少咬文嚼字、集教育與搞笑於一身的吟詩作對場面，亦有將壞人打飛出去的大快人心場面，難怪網民睇到勁爽：「節奏快、劇本吸引，劇內吟詩既新鮮又新穎」、「個劇本有啲心機，解謎真係好難寫」、「套劇搞鬼喎」、「呢套嘢玩到咁大，有趣」、「好好笑，好過癮，會追睇」、「每個角色都很有趣」、「加插了基層元素，好！」、「陳豪啲戲好睇，而且綽頭多多」。

咁瘋狂嘅嘉欣，大家見過未？真係為咗搞笑咩包袱都冇晒架。

首集最尾部分，隨着阿嬌突如其來的頭痛，及閃現鏡頭的昔日《鹿鼎記》梁朝偉及關海山演出畫面，再配以江嘉敏水中閉氣的結尾畫面，兩大女主角的神秘維度身份呼之欲出，加上片尾播放《鹿鼎記》經典主題曲《始終會行運》，不少網民高呼回憶返晒嚟：「癡線，片尾曲居然咁經典，片尾曲一播即刻望實電視」、「最特別是連上梁朝偉版的《鹿鼎記》」、「新舊劇穿梭，幾新穎」。

然後鏡頭就閃現《鹿鼎記》經典畫面。

然後鏡頭就閃現《鹿鼎記》經典畫面。

首集佔戲甚重的龔嘉欣更是獲網民由頭讚到落尾，除了大讚演技直逼視后級，更指她顏值爆燈，一雙會笑的腰果眼電力無限，紛紛封她為「豬肉西施」，說道：「好可愛，人靚聲甜」、「細細粒，好吸引」、「黐晒鬚個樣都仲係咁靚」、「佢個角色好難演，但佢做得好好，好自然」、「好突破同攪笑，真係有資格爭視后」。除了龔嘉欣，李君妍的助理角色亦成功彈出，2009年畢業於第24期藝訓班的君妍，入行多年一直默默耕耘；由於樣子標緻身材勻稱，近年逐步入屋，之前在《拳王》、《金宵大廈2》、《異搜店》及《七公主》等的演出均獲得好評，今次君妍收起性感飾演知性外貌兼備的女助教，照樣備受喜愛，網民更指Office Lady打扮令君妍顏值直達近年巔峰。

李君妍呢個Look好入屋。

陳豪親自設計小動作增加喜感

男主角方面，林景程與陳豪均十分出彩，之前憑在《香港愛情故事》中飾演擁有三吋不爛之舌「地產佬」深入民心的景程，這次再度發揮驚人口才飾演在街邊叫賣的推銷員，不但一輪嘴力Sell令人留下深刻印象，入型入格的肢體動作亦為網民送上驚喜：「真係幾似街邊嗰啲」。

陳豪啲喜劇節奏相當不俗，大家都好受落。

而早年於《秀才遇著兵》已展現驚人喜感的陳豪，這次「重操故業」獲觀眾受落，不但指他「返晒嚟」，更大讚他是難得一見的全面小生：「陳豪算TVB少數，認真又得，騎呢都得，又型又弗亦得」。如有細心觀察，不難發現陳豪是次角色有不少令人深刻的小動作，包括單手開扇及舉頭作飲杯狀等，陳豪笑言這些均是專誠設計，並一本正經謂：「每當投入角色後，都是因應場口需要而投放一些小動作，目的是希望能夠將喜感帶出。自己非常明白喜劇不易掌握，太少（戲）會達不到效果，過多會破壞效果……要恰到好處，用平實而舒暢的演繹方式去表達，才能夠帶出需要的效果。」