YouTuber《膠街架》惡搞姜濤《鏡中鏡》　獲大讚超越原唱：好高質

MIRROR成員姜濤在頒獎禮憑《鏡中鏡》奪叱咤十大的第4位，情緒興奮的姜濤一度唱到跪地及落台在場內遊走，不少香港網民對於表演評價兩極，商台將姜濤表演片段上載至YouTube，DISLIKE數遠超LIKE數，其實事件已經在香港告一段落，但影片突然在內地網站BiliBili爆紅，連澳門YOUTUBER《膠街架PlasticGuys》趁機抽水，影片獲網民大讚高質過原唱。



姜濤叱咤上的表演引起討論！（陳順禎 攝）

姜濤憑《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第4位，腳傷初癒的他狀態大勇，在台上大動作又跪又跳，及後更行落台走入觀眾席，霸氣高呼「let’s go」「I’m back！」兼行勻全場，非常落力。隨後不少網民在討論區力數姜濤不是，指他沒有做好明星的本分，不但唱功欠佳、就連身材亦缺乏管理。影片傳到內地網站BiliBili，近十萬多人睇過，不過留言就踩多過讚，直斥姜濤：「沒有想過MIRROR居然會以如此方式紅過羅湖」、「胖虎居然上台唱歌」、「他是在破地獄嗎？」、「真的好尷尬！」。

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澳門YOUTUBER《膠街架PlasticGuys》趁機抽水，拍了一條惡搞姜濤的影片，將《鏡中鏡》改編叫《吃中吃》，獲網民大讚高質過原唱。影片中，主唱中村身穿全白服裝在廣場跪地忘我演唱，又用麥當勞的脆香雞翼作咪高風，模仿姜濤當日在頒獎禮上的招牌動作跪地「落力掃」，之後走到街上邊唱邊拿着薯條轉圈大嗌嚇呆路人！而影片獲網民留言大讚高質，甚至超越原唱，更笑言「姜濤邊有咁瘦」、「我係姜糖都覺得好高質」、「咬字太清晰，完全無左原唱痴脷筋同Ｘ叫既神髓」。

姜濤招牌動作跪地「落力掃」。（熒幕截圖 ）