黃智賢與太太住海景獨立屋養狗為樂　露台空間闊落供愛犬曬日光浴

現年55歲的黃智賢（Ben）入行超過三十年，雖然多演配角，但都可見其精湛演技，忠奸皆可。2004年Ben與圈外女友Maggie結婚，婚後兩人有共識決定不生育，但就養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake同Donut，視愛犬如自己的寶貝，「一家人」生活樂也融融，Ben更不時在社交平台大曬愛犬。日前Ben曬出愛犬Donut在屋企露台曬太陽的得意相，見Donut趴在坐墊上曬日光浴，不少網民都笑言十分識歎，更表示非常羡慕Ben屋企有個大露台！



黃智賢（Ben）與太太Maggie養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake同Donut。（IG@benwong1020）

十分識歎！（IG@benwong1020）

Ben早年與太太以895萬購入西貢獨立屋，現時估計逾千萬，並花了不少心思佈置，整體設計簡約不失格調，屋內裝修以白色為主，客廳空間闊落，據知Maggie是一名畫家，家中牆上掛了不少她的畫作，充滿藝術氣息。熱愛下廚的Ben，經常曬出自己炮製的美食，廚房採用開放式設計，設備齊全，雲石長枱可作為飯枱，又可作料理台。而廚房對出就是露台，山景、海景一覽無遺，Ben的三隻愛犬經常在二樓的露台曬太陽。其實Ben早在2018年就投資七位數與陳煒的醫生老公陳國強在中環開設醫學美容中心，近年生意愈做愈好的他收入頗豐！

熱愛下廚的Ben，經常曬出自己炮製的美食。（IG@benwong1020）