呂頌賢澄清被富婆開價5000萬包養傳聞　純屬誤會：故事寫得很美好

現年56歲的呂頌賢早年憑劇集《笑傲江湖》中令狐沖一角而紅極一時，近年主力在內地發展的他不時參加綜藝節目，日前他就獲邀亮相《無限超越班》，以經典「令狐沖」造型現身的他即場獻唱了一首《滄海一聲笑》，掀起全場高潮！節目中，呂頌賢與佘詩曼、梁家輝、惠英紅等大談入行以來被誤會的經歷，當中呂頌賢就首度公開澄清拒絕被富婆以5,000萬「包養」的傳聞！



呂頌賢以經典「令狐沖」造型亮相內地綜藝節目《無限超越班》。（微博@無限超越班）

呂頌賢與佘詩曼、梁家輝、惠英紅等大談入行以來被誤會的經歷。（影片截圖）

呂頌賢與太太麥景婷在1994年因合作拍攝《碧血青天珍珠旗》而擦出愛火，兩人拍拖14年後，於2008年在關島低調結婚，多年來恩愛如昔。不過網上一直流傳曾有富婆開價500萬請他食飯，更指如果願意與她拍拖就可以獲得4,500萬，但呂頌賢就果斷拒絕，傳聞又指因當時懷孕三個月的麥景婷遇上車禍，不但流產更終生不能懷孕，而呂頌賢就始終陪伴在太太身邊，熬過最艱難的日子。

網上一直流傳呂頌賢拒絕被富婆以5,000萬「包養」。（影片截圖）

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對此，呂頌賢在節目中就澄清：「就是有一個有錢的（人）跟我談戀愛，我連巨大的財富都放棄了，而且他把整個我跟我太太的這個故事他混在一起說，真的就是我認識我太太以前，她在TVB的時候曾經真的出過車禍，那誤解就是他把整個故事融合，那時候我有一個那麼有錢的一個機會，但是我為了照顧太太，她撞車了，我為了照顧她一輩子，我拒絕了那個巨大的財富，還要跟我太太相擁一生。很感動，所以那個我懶得解釋了，多麼美好的男人。」呂頌賢笑言整個故事寫得很美好，所以認為無須解釋這個誤會。事實上，麥景婷是在1988年於澳洲拍攝《歡樂今宵》外景途中遇上嚴重車禍，更留下不少後遺症。雖然麥景婷比呂頌賢大4歲，但兩人無懼姊弟戀，相戀多年依然恩愛，早有共識不生育的他們不時去旅遊、潛水，享受二人世界！

呂頌賢同太太麥景婷結婚多年恩愛如昔。（微博@麥景婷）