視帝王浩信近日返港過年,除了與好友食飯外,當然要與家人團聚。今日他在社交平台上傳女兒王靖喬的照片,並以圖案將女兒的眼遮掉,更寫上:「Burger is always our thing.」看來兩父女都非常喜歡吃漢堡,不過就未見老婆陳自瑤蹤影。

王浩信2011年與陳自瑤結婚,12年4月誕下囡囡王靖喬,近年在老公王浩信近年北上開工的日子,主力由陳自瑤照顧女女,不過即使見面少了,看來兩父女的感情依然很好。

女女QQ小時候,王浩信不時會分享溫馨合照。(王浩信微博)