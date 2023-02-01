演奏1TAKE過｜Tiger@MIRROR自爆被定型偶像派　付出努力難被認可

由黃妍、趙善恆 (恆仔)、邱傲然 (Tiger)、陳泳伽 (Winka)、黃奕晨 (Dixon)及馮卓然 (Anton)擔任主持的節目《演奏1 TAKE過》將於星期一至五晚上10時30分ViuTV播映，主持們帶領觀眾認識香港一眾樂器演奏者，了解他們如何用無數光陰去苦練一種樂器，而節目正正提供一個平台給他們Show Off，並且訴說其背後的熱血感人故事。

黃奕晨、邱傲然、陳泳伽節目中分享親身經歷。

將於明天（2/2）播出的第四集中，講到Tiger、Winka及Dixon將去見識因外貌姣好及身材出眾，而被大眾忽略其音樂造詣的「靚女演奏家」。這位嘉賓分享因為KOL的身份而被歸類為「花瓶」，三位主持亦有感而發，紛紛講起被標籤的種種經歷。首先Dixon則指出道後一直背負「星二代」的名號，最常被介紹為「夏雨的兒子」，有時甚至連名字也不會被提起，難免感到有點不忿。

Tiger表示因為是男團出身，所以會被定型為偶像派。

而Tiger是香港著名男團MIRROR的成員之一，雖然人氣高企不過就經常被定型為偶像派，就算付出許多努力亦不容易被人看見；而這位Winka作為Tiger的師妹亦坦言出道時，因為造型照曾收到不少負評，更被網民嘲笑她與日本特攝劇某角色撞樣，即時已經事隔一年，仍難以擺脫這件事，不過向來正能量十足的Winka就自信地認為自己並不醜，因而被Dixon及Tiger大讚非常大方