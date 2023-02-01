魔法伽利略︱波波被透視睇晒嚇到眼凸　極危險魔術連詩雅嗌救命

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈以及何依婷主持的全新綜藝節目《魔法伽利略》，將於明（2日）晚開播。節目除了有Louis表演魔術，更會有動腦筋環節，並透過「美女助教」盈盈及依婷的輪流表演，由湯兆昇博士及詹國龍博士等以專業角度拆解箇中原理，教大家如何分辨魔術與科學。為增加趣味性，節目每集都會邀請四位星級嘉賓分成兩組進行比賽，競猜盈盈與依婷的表演到底是科學還是魔術，勝出一組可獲豐富獎品。

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈以及何依婷主持的全新綜藝節目《魔法伽利略》。

第一集的嘉賓是蔣家旻+羅天宇VS馬貫東+連詩雅（Shiga）。Louis是集表演「轉移」及「第六感」魔術，當中「第六感」魔術Louis自己亦講到明是超危險魔術表演：「有咩閃失，我唔使再做魔術師！」相關魔術內容是Louis需要依靠第六感，在四把工業用釘槍中揀中三把沒有上釘的釘槍，並直接以人手測試釘槍是否有釘，即是萬一揀錯，Louis的手便會即時受傷，所以整個表演過程絕對是嘩聲四起，其中被邀請參與其中的蔣家旻更一度責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」

第一集嘉賓有（左起）蔣家旻+羅天宇VS馬貫東+連詩雅。

馬貫東則擔心地問Louis：「呢個魔術你玩咗幾多次？」對自己表演充滿信心的Louis，更一度企圖請Shiga拿出玉手幫忙做測試，嚇得準人妻Shiga尖叫連連，場面極為緊張刺激。另外何依婷以手機吹熄蠟燭的表演亦相當神奇，到底她是玩魔術還是靠科學力量完成表演？

Louis仲要求連詩雅供出玉手，嚇到佢係咁嗌救命。

後晚一集嘉賓是黎諾懿+陳敏之VS黃婧靈（波波）+陸浩明（6號）。Louis是集表演兩大「預知」魔術，自認是「大衛高柏波」、但卻遭6號笑指是「大腦黑洞」的波波獲邀參與表演，雖然只是簡單的「隨機拮爆四個不同顏色氣球」的表演，但由於Louis無論是在遭人手遮眼、或是紙袋笠頭的狀態下均料事如神，最後更拿出一張令全場歎為觀止的預知字條，嚇到當事人波波眼都凸埋！「癲處未算癲」，Louis在緊接的估骰仔魔術表演中，再度發揮了驚人的預知能力，嚇得敏之不但杏眼圓瞪，並數度大叫「Amazing」、「OMG」。

第二集嘉賓有（左起）黎諾懿+陳敏之VS陸浩明+波波。

波波事後受訪時笑言：「真係估唔到佢會估中晒，依家見到佢好似咩都被佢睇穿晒咁。」笑問有否造馬？波波則認真回應謂：「我都想佢造馬，等我唔覺得佢咁神奇，好期待佢下次玩刀鋸美人，我想畀佢鋸吓，咁就知有冇造馬！」波波又自嘲沒有魔術天分：「以前有個Friend玩開魔術，我都有跟佢學吓，但我就好似手指痙攣咁冇咩天分。其實我覺得魔術呢樣嘢好得意，成日都有啲意想不到嘅嘢發生，有機會都想再學吓。」