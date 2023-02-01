YINWAR香港首個粉絲見面會　二人保證香港站福利最多最甜蜜

憑著2020年搭檔演出的校園愛情劇，其中一個單元《學長的愛情攻心計：愛情力學》爆紅的Yin及War，將於2月21日來港舉行首個粉絲見面會。門票日前在快達票開售，已出現搶票情況，足見號召力強勁。

《學長的愛情攻心計：愛情力學》在各地都大受歡迎。（劇照）

劇集《學長的愛情攻心計：愛情力學》，觀看次數平均達到數百萬，最後一集播出時在Twitter上的推文，更超過100萬條，#YINWAR的話題標籤也相當熱烈，同時登上多國流行趨勢，並在全球排名第一。

YINWAR首度來香港搞粉絲見面會。（大會提供）

YinWar乘勢追擊，2022年再下一城，以長劇《愛情力學》再度搭檔演出，依然話題不斷、最新一起合唱歌曲《可以公開了》，超甜CP感融化不少粉絲的心，是次見面會更史無前例地以四面台與大家近距離接觸，以確保YINWAR能與各位粉絲有最甜密的交流，而且比較以往多個BL CP 見面會，今次YINWAR保證，發放之福利絕對是最多、最「甜蜜」的。

《YINWAR - 1st Fan Meeting in Hong Kong》詳情

日期︰2023 年 2 月 21 日

時間︰19:00

地點︰九龍灣展貿徑1號 STAR HALL

票價︰$1,480 / $1,880