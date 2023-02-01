Coffee林芊妤囝囝難忍放長假後返學　痛苦表情完美演繹「初四樣」

對於不少市民來說，農曆新年已經暫時告一段落，要在短暫的假期中重拾起上班的心情，相信是件非常痛苦的事情，其實除了上班族之外，就連小朋友都有同樣的感受，一聽到要上學就會感受到濃烈的恐懼，而身兼瑜伽導師、百萬YouTuber的Coffee林芊妤，最近就分享4歲囝囝翟德彥（伯伯）的最近狀況，當中見到伯伯因為要上學而露出痛苦的表情，相當搞笑！

Coffee林芊妤身兼瑜伽導師、百萬YouTuber，亦是個好老婆好媽媽，不時在社交平台分享同囝囝翟德彥（伯伯）生活點滴。（IG：@coffee89921）

今日（1/2）Coffee在Instagram上載兩條影片，當中見到伯伯做在車上大聲痛哭說道：「媽咪，我唔想再返學啊！啊啊啊啊，我唔想去學校。」而Coffee就見怪不怪說道：「唉！一個長假期又係咁樣。」而第二條影片中，就見到伯伯躺在床上被媽媽叫醒去上學，不過他仍然不能接受今天要上學的事實，不停在床上轉來轉去用身體去拒絕這件事，而Coffee就說道：「今日返學開唔開心？」而伯伯就用痛苦的表情作為回應。

伯伯聽到要返學就露出痛苦表情。（IG/@coffee89921）

被Coffee指出：「初四咁嘅樣」（IG/@coffee89921）

甚至一度痛苦流淚。（IG/@coffee89921）

而Coffee在帖文中分享：「今日，長假期後第一日要返學嘅大日子，聽講假期越開心個反應就會越大，你哋有同樣感覺嗎😂？定⋯⋯其實只有佢先係咁，但其實我自己諗起返到嚟，有一大堆工作等緊我，都有想喊嘅衝動#開學愉快#初四咁嘅樣」不少網民對於伯伯的情況表示身同感受，表示：「完美演繹生無可戀嘅痛苦樣」、「我都唔想返工，但係唔返工點去下一個旅行」、「我放完長假返工其實內心都係咁嘅樣」，非常搞笑。