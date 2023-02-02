梁朝偉親認社恐全靠3招克服　記實短片剖白內心世界揭愛演戲真相

現年60歲的影帝梁朝偉 (偉仔) 作風一向低調，日前 (30/1) 他竟在毫無預警下進駐抖音，這意味住他將會更多分享自己的日常生活點滴，令網民十分驚喜。偉仔在首發的短片中輕描淡寫道出了他玩抖原因，表示：「梁朝偉，其實也沒有什麼特別，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來，你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口。」

梁朝偉在今個農曆新年進駐抖音。(梁朝偉IG)

偉仔還發放他的男神魅力大冧粉絲說：「既然我的眼睛可以說話，那我就這樣，一直看著你就好了，不只有說話的眼睛，也有想見你的心。」而他亦好勤力地每日一更，至今已經發佈了3條短片，他的粉絲就直迫200萬。

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多年來偉仔也被指有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，與善於社交的老婆劉嘉玲形成強烈對比。在偉仔的第二條片中，他就親口承認自己的確有社恐。影片一開頭有人問他：「偉仔，想知道你作為老社恐人，是怎麼克服社恐的？」此時偉仔回答對方說：「我有辦法」笑得一面得戚的，相當可愛。

他親自揭曉固中秒招說：「第一招：微笑；第二招：揮手；第三招：畀心。」當偉仔每講一招他都會真人示範，並配上以往他現身公開場合時使出這三招的片段，證明他當時是社恐發作要出招克服。偉仔最後還貼心的問大家：「你學會了嗎？」

偉仔與老婆劉嘉玲一個社恐,一個擅長社交。(劉嘉玲IG)

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至於偉仔的第三條片，就是重現他於《無間道》電影系列中的經典場口，打摩斯密碼，來預告今日 (2/2) 將有一段名為《這一刻，梁朝偉對你說》的獨家偉仔記實短片上線，他還約定大家到時見。

偉仔的抖音官方預告片。(抖音截圖)

而在官方的預告片中，偉仔坦言自己從小開始就很享受一個人獨處，從來沒有改變過。他又剖白熱愛電影和拍戲的原因：「電影就是對我來說，小時候我在電影院一百二十分鐘裡面，可以暫時離開現實生活，我可以完全在一個電影世界裡面。我覺得我非常幸運可以進入演員這個行業，演戲是可以把我壓抑的情感完全發洩出來。對我來說，演戲就是我生活的一個平衡。」看來偉仔將會剖白他更多真實的內心世界，令網民非常期待。

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