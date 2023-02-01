非洲潮什麼 | 梁芷珮性感泳衣相大騷心口　小背心同長頸鹿合照

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一連九集的《非洲潮什麼》逢周一至周三晚10點半於無綫翡翠台播出。今晚播出一集，Christy將帶大家走訪毛里求斯，除了體驗為時長達45分鐘的超近距離與獅子漫步外，更到訪了有超過140年悠久歷史的製餅廠，一試絕不出口、當地人才有機會食到的木薯餅乾，認真好口福。

毛里求斯獨有——200度高溫古法烘焙木薯餅乾

與獅子漫步期間，Christy可謂步步驚心，皆因除了獅子年齡及體型比其預期成熟及龐大外，當Christy在工作人員帶領下拍打獅子及與獅子合照時，Christy均表現得相當驚青，不是張嘴尖叫就是嚇到「靜止」，事後Christy坦言很緊張：「其實隻獅子企喺我後面時真係好恐怖，我真係好驚好緊張，尤其影相時更加係成碌木咁企喺度，因為真係唔知佢會做咩。」與獅子漫步雖然全程有不少工作人員傍實，但由於存在一定危險性，故正式開始體驗前除了要簽同意書，參加者更需放低大型物件包括相機等。

Christy又謂是次行程，除了得悉見到獅子可帶來幸運，還掌握了與獅子的相處妙法，詳情密切留意今晚播出內容。至於歷史悠久的製餅廠亦是今晚必看亮點，皆因可親眼一睹古法製餅過程，以及一班員工如何抵禦高達200度的爐溫，落力製作不同味道的木薯餅乾。

觸摸海龜秘技大公開

昨晚塞舌爾一集內容亦相當精彩，別以為非洲手信選擇不多，昨晚一集，Christy便走訪了當地市集，為觀眾介紹非洲特色手信，包括：椰殼製成的手工藝品、花勁多心機和時間製作的繪椰殼魚、雲呢嗱茶葉及相關產品等。

大開眼界的Christy更開心地邊看邊買，買起工藝品或手作仔更是絕不手軟，不過Christy受訪時透露，自己平時其實很少買手信：「其實我係一個唔買手信嘅人，但去到非洲好多嘢都係手工做，又有本地藝術家設計嘅作品，同埋話晒第一次去，所以今次好捨得買。」Christy又謂與老公每次外遊一定會買酒：「因為老公鍾意擺啲酒喺屋企，等啲親友嚟到可以飲吓唔同地方嘅酒。」

Christy在塞舌爾居住的渡假村亦相當有睇頭，除了環境一流及有大量免費水上活動讓Christy一家四口盡情玩樂外，更有託兒中心幫忙照顧不同年紀的小朋友，讓父母可爭取私人時間享受。昨晚Christy亦有近距離親親海龜，還大方分享如何觸摸海龜才令龜龜們開心又Enjoy！