林峯為杭州富婆粉絲送上生日驚喜　空降逾兩萬呎別墅花園Party

近年長駐內地工作的林峯，因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》而掀起熱話，去年更全家移居上海，展開新生活。不少粉絲都曾在當地偶遇林峯一家，大讚偶像親民有禮，其實林峯一向都好錫Fans，日前他就特別為一位粉絲送上生日驚喜，這位名為「周周」的粉絲是一位網紅，她上載了一段短片，片中所見，「周周」的老公「全全」花了不少心思準備她的生日Party，當中最重磅的就一定是林峯驚喜現身，林峯手捧蛋糕送給「周周」，更向對方送上生日祝福，最後林峯還親手為「周周」戴皇冠，令一班粉絲非常羡慕！



+ 32

林峯突然現身向粉絲送上生日驚喜，固然令大家羡慕，不少網民都好奇「全全」如何請到林峯為老婆慶生，有網民笑言：「真正的鈔能力」、「有錢就是好」、「做夢都不敢想」。其實從這段慶生短片足見「周周」背景絕不簡單，雖然「周周」只有28歲，但片中出現的別墅足足有四層樓高，戶外花園空間極大，而「周周」亦曾拍片帶大家參觀她的大屋，據知別墅位於杭州西湖河畔，面積達2,200平方米（約23,680平方呎），由「周周」同「全全」親自設計，歐式裝修風格令大屋如夢幻城堡一樣！

據知別墅位於杭州西湖河畔，面積達2,200平方米（約23,680平方呎），由「周周」同「全全」親自設計，歐式裝修風格令大屋如夢幻城堡一樣！（影片截圖）

別墅大門甚具氣派，入門後更是令人驚歎，屋內設有電梯，全屋都採用雲石地磚，中庭的玻璃穹頂有一大盞水晶吊燈，採光度十足，大廳空間極大，落地玻璃門外就是戶外花園，廚房設備一應俱全，飯廳擺放了一張中式圓枱及一張西式長餐枱，二樓除了臥室之外，還設有一個偏廳，女主人的衣帽間擺放了多個Hermès手袋，而地下一層的車庫停了多架賓利豪車，地下二層設有籃球場、Spa房、棋牌室、家庭影院、酒窖等，整間屋都金碧輝煌！

點擊下圖逐格睇：