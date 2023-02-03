梁朝偉罕談悲慘童年活潑小孩變自我封閉　爸媽天天吵架他躲被裡哭

現年60歲的影帝梁朝偉 (偉仔) 作風一向低調，日前 (30/1) 他竟在毫無預警下進駐抖音，這意味住他將會更多分享自己的日常生活點滴，令網民十分驚喜。而他亦好勤力地每日一更，至今已經發佈了3條短片，他的粉絲人數已直迫210萬。而該平台亦特地為他製作了名為《這一刻，梁朝偉對你說》的獨家偉仔記實短片，一連幾日上綫，偉仔在片中難得地剖白他的內心世界，還激罕大談童年往事。

偉仔的抖音官方預告片。(抖音截圖)

偉仔在早前的抖音片親認有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，坦言偶爾也會把自己藏起來。而在今日發布的偉仔記實短片中，他就公開了他的童年生活，原來他曾經也有外向的一面。

偉仔剖白內心世界。(抖音截圖)

偉仔說：「剛開始的時候我是一個很活潑的小朋友來的，後來爸爸離開之後，我就開始把所有東西都藏在裡面。基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，每天晚上都吵架，我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭，也不知道怎麼反應，除了很害怕以外。我的那個畫面永遠都記得，我還記得那天是冬天是冷的.... 我從小就特別敏感吧。」

偉仔童年並不快樂。(抖音截圖)

他續說：「我爸爸那個時候已經跟我媽媽分開了，他是偶爾有時候會回來帶我出去玩，但其實我不是非常開心的，我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。我爸爸那天穿什麼我都還記得。」偉仔的爸爸當日為他拍了照片，他也有存起來。

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偉仔與老婆劉嘉玲一個社恐,一個擅長社交。(劉嘉玲IG)

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