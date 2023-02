碧咸嫂Victoria「素顏」教化妝　網民鬧爆妝感超明顯：當人白痴

現年48歲的「碧咸嫂」Victoria Beckham多年來積極發展個人事業,開創個人時裝品牌「Victoria Beckham」及美妝品牌「Victoria Beckham Beauty」,又積極親自在社交網站拍片宣傳自家產品。早前Victoria在Instagram直播宣傳自家品牌的眼線產品,卻因為自稱素顏上陣而引起大批網民批評:「People are not idiots!(人們並不是白痴!)」



「碧咸嫂」Victoria Beckham積極親自在社交網站拍片宣傳自家美妝產品。(IG:@victoriabeckhambeauty)

Victoria在影片開頭提到自己剛剛沖完涼,所以只搽了護膚品在臉上,又強調自己現時是沒化妝的狀態,然後就開始跟觀眾分享如何用自家品牌的化妝品打造出煙燻眼妝的效果。雖然她自稱「素顏」,但眉毛、眼睫毛甚至眼線卻明顯有妝感,而且眼袋和黑眼圈都疑似有遮蓋過的痕跡,令留言區有大量批評Victoria講大話的留言:「No make up on, please!(拜託,請不要化妝)」、「How can you say that you clearly have(為何你明顯有化妝卻自稱沒有?)」、「People are not idiots(人們並非白痴)」、「Saying you have no makeup on is quite disrespectful for your public(說你自己沒化妝很不尊重觀眾)」

Victoria自稱「素顏」。(IG:@victoriabeckham)

完成化妝後。(IG:@victoriabeckham)

點擊觀看更多圖片: