周杰倫演唱會5月舉行七場　主辦單位開始登記換領新門票活動

「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」終於可以降臨香港！落實於今年五月五日於中環海濱活動空間舉行，主辦單位昨日同步啟動了登記換領新門票活動，兼正式宣佈周董驚喜為香港歌迷加開一場，加場於3月開售。已持有門票及想撲飛的歌迷要密切留意啦。

周杰倫演唱會5月舉行七場。

據主辦單位透露，今次「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」製作費用和團隊人數將會是香港有史以來最龎大的，周董較早前星加坡和馬來西亞兩地重啟的「嘉年華巡唱」中，已經為歌迷帶來很多新驚喜 : 「最偉大的作品」內的新歌、增添少唱的經典歌曲、重新編排的舞蹈、全新訂製的服裝，加上節目精心設計的變化， 讓觀眾嘆為觀止，而更令歌迷開心是，周董少有加插了點歌環節，演出前一天在IG上幽默公告 : 「因為大家想多聽哥唱，哥知道，所以特別安排了很多歌，在Encore之後記得大叫Encore，不然我不出來」，發文一出已令歌迷瘋狂，演唱會之中，他並無食言，加碼多唱了很多首歌，又即時興起開放歌迷點唱，high翻全45000位觀眾也創下華語歌手在大馬開唱觀眾最多的紀錄。

主辦單位開始登記換領新門票活動。

而今次香港的嘉年華，周董雖然只演七場，但中環海濱坐位人數每場可容納二萬人，亦打破了他過往紀錄十場紅館八萬觀眾的紀錄，一共可與十四萬人同歡，周董是否又再開放為香港歌迷點唱，就要看香港歌迷熱烈反應了。

好靚。

以下為換領新門票懶人包供一眾持票人士參考和跟進：

1. 持有2021年門票人士可於2023年2月1日早上11時正開始至2023年2月28日晚上11時59 分，於以下連結：https://bestshinejaychou.com/ 進行登記

2. 登記完成後，閣下會收到電郵確認完成登記手續，大家可親身到主辦單位遞交2021 年門票，或可透過掛號或快遞形式郵寄門票。而手持電子座位訊息之人士則只需上傳電郵截圖至登記link 即可，不需交回電郵截圖給主辦單位。

3. 主辦方收到閣下寄回的2021年門票後，主辦會發回執給閣下並同步詢問閣下欲如何領取新門票的方式，如閣下寄出門票七個工作日仍未收到主辦方回執，請致電主辦方查詢是否寄失，如寄失請先到警署進行報失手續，領取報失紙後通知主辦單位以便跟進，在此提提大家寄出門票前務必拍照存檔。

4. 有關新門票領取方法，於四月份時，主辦單位將會以快遞形式寄出新門票予換票人士已登記的地址；或可於 Cityline 購票通之自助取票機領取。

5. 工作人員收到已登記人士親身交到主辦單位的2021年門票時，須進行核實及驗證門票真偽，為免大家久候，再加上當中一些登記人士身處海外，所以未能提供即時一換一門票的服務，但大家只須安坐家中便可收到新門票。

6. 今次周董演唱會經歷了多次隔離座位限制安排，因此現時新座位安排將以持票人士手上舊門票或電子座位訊息為依據，主辦單位將以最大努力安排大家坐在原先座位，或原先座位的前、後、左或右方附近欣賞今次演唱會。

7. 因每個座位也早已安排給不同的購票人士，所以不能把兩組不同位置的門票合併，讓兩組持票人士坐在一起。

8. 如新演出日期閣下未能前往，閣下可於登記換領新門票表格時同步申請更改場次，主辦單位將於三月電郵回覆能否更換場次要求

9. 周董演唱會最新演出日期

2021年8月20日 -> 2023年5月5日

2021年8月21日 -> 2023年5月6日

2021年8月22日 -> 2023年5月7日

2021年8月27日 -> 2023年5月11日

2021年8月28日 -> 2023年5月13日

2021年8月29日 -> 2023年5月14日

加場日期 : 2023年5月10日