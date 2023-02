42歲樂基兒飛峇里探好友Rosemary　素顏示人擺可愛表情似足少女

現年42歲的名模樂基兒(Gaile)五年前與美籍食品大亨Ian結婚,並誕下兒子Hunter,成為一子之母後的Gaile專注家庭淡出娛樂圈,現時一家三口移居美國,周不時都會在IG分享近況。近日,Gaile與住在峇里的Rosemary和霍啟山前緋聞女友模特兒Lea T.一同聚會,三人罕有同框火速成為外界焦點。



(IG:@gaileofficial)

Gaile和Lea T.日前一同飛往峇里探望Rosemary,三人罕有一同下午茶聚會,不但細說當年,又一同分享湊仔經,Rosemary開心發文寫道:「with these two beautiful souls ! Catching up about mama-hood and reminiscing those golden years together in HK!(與這兩個美人分享媽媽心得,和回憶當年一起在香港的黃金歲月!)」Gaile亦發文表示,三人會有更多更多的將來,並期待下次的見面。

樂基兒其實大過Rosemary一歲!(IG:@rosemary_vdb)

三人亦用照片不太知難能可貴的一刻,照片中的Lea T.最為保守,戴上黑超遮蓋靚樣;Rosemary則以超deep V上衣示人大騷好身材;而Gaile則以素顏級的淡妝示人,並擺起可愛的嘟嘴表情,看起來仍然好像一位少女,完全不像一子之母。

Rosemary以超deep V上衣示人大騷好身材!(IG:@gaileofficial)