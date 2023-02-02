42歲樂基兒飛峇里探好友Rosemary　素顏示人擺可愛表情似足少女

現年42歲的名模樂基兒（Gaile）五年前與美籍食品大亨Ian結婚，並誕下兒子Hunter，成為一子之母後的Gaile專注家庭淡出娛樂圈，現時一家三口移居美國，周不時都會在IG分享近況。近日，Gaile與住在峇里的Rosemary和霍啟山前緋聞女友模特兒Lea T.一同聚會，三人罕有同框火速成為外界焦點。



（IG：@gaileofficial）

Gaile和Lea T.日前一同飛往峇里探望Rosemary，三人罕有一同下午茶聚會，不但細說當年，又一同分享湊仔經，Rosemary開心發文寫道：「with these two beautiful souls ! Catching up about mama-hood and reminiscing those golden years together in HK！（與這兩個美人分享媽媽心得，和回憶當年一起在香港的黃金歲月！）」Gaile亦發文表示，三人會有更多更多的將來，並期待下次的見面。

樂基兒其實大過Rosemary一歲！（IG：@rosemary_vdb）

三人亦用照片不太知難能可貴的一刻，照片中的Lea T.最為保守，戴上黑超遮蓋靚樣；Rosemary則以超deep V上衣示人大騷好身材；而Gaile則以素顏級的淡妝示人，並擺起可愛的嘟嘴表情，看起來仍然好像一位少女，完全不像一子之母。

Rosemary以超deep V上衣示人大騷好身材！（IG：@gaileofficial）