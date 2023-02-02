74歲葉麗儀罕有露面一頭白髮中氣十足　分享移居澳洲生活好寫意

憑一首《上海灘》唱到全球華人都認識的葉麗儀（Frances），近年已經移居澳洲，甚少在香港露面。最近她回港並接受開電視的訪問，分享移居後的生活，當中更表示打算下半年在香港舉辦演唱會。

葉麗儀相隔近三年回港（節目截圖）

在影片中，現年74歲的葉麗儀雖然已經一頭白髮，但仍中氣十足，舉手投足之間依然優雅，接受訪問時分享自己因為疫情，在澳洲逗留了兩年八個月,不過在當地的生活就相當寫意，她說道：「因為我嘅孫同啲仔都係到，所以好多時間都痛屋企人一齊，仲有好好彩嘅係澳洲雖然有lock down（封城），但係所有嘅高爾夫球場、沙灘同公園都冇封閉，所以我哋冇停過活動，對我身心好有幫助。」

葉麗儀分享移居後的寫意生活。（節目截圖）

經常做運動。（節目截圖）

葉麗儀透露這次回香港的目的是拍攝微電影，她表示自己雖然移居但就一直關注香港動向：「其實我一直都好關心香港嘅事，雖然我唔係到但係我日日都睇香港嘅報紙，第一係可以鼓勵啲後生，第二係畀機會我同啲後生仔合作，第三就係同香港人講唔好氣餒，一定要再接再厲。」當中她提及到自己正在灌錄新歌，將會機會有兩首新歌面世，此外她表示期望能在下半年舉辦演唱會：「因為我好感恩到咗呢個年紀仍然有唱片合約，我好幸福到宜家都有新歌，下半年會考慮係香港開演唱會，因為好耐冇開啦。」

葉麗儀表示自己常常留意香港的新聞。（節目截圖）

作為香港第一代唱粵語流行歌的前輩，葉麗儀最具代表性的歌曲一定少不了《上海灘》，這首歌在劇集《上海灘》播出後轟動一時，傳唱至今仍歷久不衰，而她在歌唱事業上的輝煌成就亦令人尊敬。不過葉麗儀的人生就歷經坎坷，她在1996年不幸患上乳癌，需要進行手術切除部分乳房，並接受電療，她曾經在訪問中透露電療時皮膚灼傷，足足六個星期不能沖涼，幸好最後成功戰勝病魔。不過葉麗儀之後因更年期腦內血清素失調引致抑鬱症，嚴重時更一度有自殺傾向，她食藥接受治療後情緒開始穩定，成功從抑鬱症中走出來。

《上海灘》一曲由葉麗儀原唱。（視覺中國）

可惜好景不常，葉麗儀老公因脊椎退化，失去左腿功能要坐輪椅度日，而孫仔出世一個月就證實有腦癌要開刀，幸好靠住信仰及家人的支持，葉麗儀撐過多番打擊，而孫仔雖然身體發育遲緩，但亦漸漸康復，一家人在澳洲過着安逸的生活。

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