車保羅內地爆紅仍低調謙虛　自稱小演員：我沒有資格被人叫明星

現年63歲的車保羅（Paul）近日因參加內地綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，不少觀眾都大讚他態度真誠，更自發性發聲要求節目組將他請回來。在內地爆紅的車保羅，日前接受傳媒訪問時亦直言從未想過會被這麼多人關注，網民更親切地以「小老頭」來稱呼他。雖然深受觀眾喜愛的車保羅愈來愈受歡迎，在微博坐擁逾52萬粉絲，但態度謙虛的他仍以「小演員」自居，十分低調。



車保羅（Paul）因參加內地綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，不少觀眾都大讚他態度真誠。（影片截圖）

車保羅在《鹿鼎記》中飾演胖頭陀。（影片截圖）

首次參加真人騷的車保羅，亦是第一次做「前輩藝員」，他在節目中與後輩大方分享經驗，完全無架子。車保羅的人生幾經起落，但始終保持平常心，從不當自己是明星：「演員跟明星是有很大分別的。誰如果見了我叫我明星，我說對不起，我沒有資格被人叫明星，我只不過是一個小演員而已。您的名字在化妝間的門上面掛着，您就是明星，這個門後面只有您可以進去，我不能進去。我們在一個大的棚裡面化妝，一個很長的桌子，在那兒化妝的就是小演員。在現場，坐導演凳的是明星，我們這種甘草演員呢，自己找個位置坐，坐石頭、坐道具凳子。」

車保羅曾與「戇豆先生」Rowan Atkinson演對手戲。（影片截圖）

車保羅演過各式各樣的角色，現實中又做過各種各樣的工作，他認為演員也只是一份工作，並沒有什麼不同：「我永遠是做我本分，有很多街坊尊重我，見到我說『大明星來了』，我在他們心目中就是明星，我說不是，是小演員來了。」車保羅年輕時因獨特的外貌條件被睇中入行，曾與張國榮、周星馳、「戇豆先生」Rowan Atkinson等演對手戲，但也曾為生計發愁，令他一度意志消沉：「剛剛參與一部大製作，感覺希望應該來了，後面又很久沒人找我拍戲，我又開始懷疑自己，是演技有問題還是什麼呢？這種事情我發生得太多了。如果你被刺激過這麼多趟，已經有點麻木的感覺。（機會）沒來就沒來了，就把自己的心放在工作上，盡量讓自己放輕鬆，把工作做好，把家穩住，然後等機會再來。我跟自己說，機會永遠在明天，在明天，在明天。」

車保羅的人生幾經起落，但始終保持平常心，從不當自己是明星。（微博@車保羅1102）