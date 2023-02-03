陳柏宇拍片玩你問我答乜都肯講　自爆中一學識自慰：同朋友睇鹹帶

陳柏宇（Jason）除了唱歌好聽又靚仔，在粉絲之間亦是出了名的「口水佬」非常喜歡「講經」，他日前在YouTube上載一條Q＆A影片回答網民的問題，無論是日常生活、工作還是感情問題，他都「有嗰樣講嗰樣」，毫無包袱地一一回答，又突然自爆自己曾一腳踏兩船，兼公開自己第一次自慰的年齡？



陳柏宇真係「有嗰樣講嗰樣」！（IG：@ckw720）

有網民問應否因信仰不同而放棄男女關係，Jason坦言很難去評論，工作人員即追問若然是因為涉及性關係的話他會如何選擇，他笑言：「冇得講，我都唔知你幾多歲，如果你細個18歲嘅話就已經冇嘢好講啦！」工作人員再問他，如果他以前18歲拍拖時另一半因有信仰而無法接受婚前性行為，他會作出什麼選擇，Jason笑言會分手：「若然係去到嗰一刻先話你聽，我唔會有啲咩問題㗎，我會接受㗎，但係我諗都會好快分手嘅，哈哈！」Jason坦言非常欣賞有信仰這件事情，不過自己亦不抗拒婚前性行為這個做法。

Jason表示如果18歲拍拖時另一半因有信仰而無法接受婚前性行為，他當刻會接受，但應該不久後都會分手。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Jason坦言自己不抗拒婚前性行為。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

有網民亦問到18禁的問題，問道「陳伯當年第一次自慰有咩感覺」，他雖然面露尷尬表情，不過都一樣回答：「我第一次自慰嘅時候，我真係唔記得啊，我已經唔記得第一次係點樣樣㗎喇，真係唔記得，唔係我唔想話你知！」工作人員追問他，自慰是否自己學，還是朋友介紹，Jason即憶起20多年前的回憶，並笑道：「我記得我哋中一嘅時候，一齊去朋友屋企睇鹹帶囉！（齋睇啫！）係囉，即係冇人會攞條X出嚟自慰囉即場！」

有網民亦問到18禁的問題。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Jason覺得無奈又好笑。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Jason憶起20多年前的回憶。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Jason笑言當時冇人即場「打飛機」。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

講到另一半出軌時應否原諒對方的話題，Jason即化身感情博士理性分析：「出軌呢個行為，數據上一次犯錯之後，重複犯錯嘅機率係高啲嘅，咁代唔代表你唔可以原諒佢、同代唔代表佢一定會再犯錯呢？咁呢個就係你自己要承擔嘅風險啦。」他又表示，有時男士出軌不一定全因為他本人花心，有可能是有個女生接近他而令他把持不住，Jason被問到自己有沒有試過，他即思考了五秒，坦承自己都有做錯過：「我試過兩個女朋友疊住，即係嚴格來講係一腳踏兩船，一次！但係女朋友A係幾個禮拜冇傾偈，冇打電話冇剩啦，有一種不了了之嘅感覺，之後就同咗第二個一齊，但係最終我好似有正正式式咁樣再分手。」

Jason坦承以前都試過一腳踏兩船。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

不過強調只得一次！（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

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