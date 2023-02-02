大灣仔的夜2 | 吳卓羲初入行遭前輩打壓　張智霖為300蚊險影裸照

張智霖（Chilam）在內地真人騷《大灣仔的夜2》最新一集中，問及大家「入行以來最討厭的人」，吳卓羲（Ron）、周柏豪（Pakho）、謝天華等紛紛講出個人經歷，想不到大家都「深藏不露」，眾人即刻「八掛上身」。



張智霖「八掛上身」。（視頻截圖）

Ron透露，在剛入行時拍劇期間，曾遭一位前輩打壓：「我剛入行的時候拍過一個電視劇，有一個比較前輩的（演員），他有一天我在拍的時候告訴我，你呀？你不行啊，你看他，他一定可以啦，你也不懂演戲，什麼什麼，真的是這樣講。然後過了兩三部戲，我再跟他合作，他就說，我一早就說你厲害！你可以！然後我就想，前輩不是要支持後輩的嗎？」不過，Ron之所以講出來並非介懷，只是覺得是一次經歷同個別的例子，並大讚很多前輩都會提攜後輩。

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而Pakho也表示，之前拍電影時也曾被人欺負：「當時需要一些照片，然後那個照片我覺得好不應該拍的，但是他說一定要拍，然後他告訴我，說是不會在網絡上面看到，然後我就說你答應我，不要用這個來宣傳，可是最後真的拿來這個照片做（宣傳）。也不是第一次，好不開心。」

這時張智霖大爆「我也試過一次其實」，他直說：「那個時候我才15歲，走路回家突然間有一個男的他就說，你要不要做模特？在街上而已，然後他說我給你幾百塊，好像就去了他的家這樣子，300塊還是（多少），然後怎麼拍，就脫衣服，我就直接走了。」

不過最令人匪夷所思的，要數謝天華，他憶述道：「就是有一次，跟一個女一號拍電視劇，我當時是男一號，我記得有一天，我買了咖啡，她發現我買了咖啡，然後問我，為什麼我沒有的？我怎麼知道你也要咖啡啊。然後從此之後，她就跟我的態度就反過來了，不友善了。」謝天華續指道：「我覺得我沒做錯啊，你這樣怪我，我覺得很委屈吧。然後呢，那個時候度日如年的感覺。」由於謝天華做男主角的劇集並不多，因此網友即刻抽絲剝繭，逐個統計，發現總共有五位女演員，分別是楊茜堯（楊怡）、鍾嘉欣、陳法拉、商天娥以及周麗淇，而對於事件女主角，網絡眾說紛紜，甚至已經開始謾罵，基本將矛頭指向陳法拉同商天娥，也有網友表示：「建議以後要爆料直接點名，這樣讓人猜猜猜，猜錯了被無辜網暴的女藝人多慘 簡直無妄之災」等。