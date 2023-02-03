郭富城鄭秀文陳慧琳齊齊宣傳香港　Kelly曬流利英文口音超正

旅發局啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動特別邀請 3 位香港土生土長、歌影巨星郭富城（Aaron）、鄭秀文（Sammi）與陳慧琳（Kelly）拍攝宣傳短片，一齊向旅客「Say Hello」，推廣香港維港美景、文化藝術、景點、綠色旅遊及地道美食等多元化精彩體驗，以及專為旅客而設的豐富餐飲消費禮遇。

天王天后一齊宣傳香港。

有關短片今日起在香港首播，並陸續於全球播放以吸引旅客， 郭富城片中以舞會友，於中環石板街及西九文化區帶領舞團勁舞，動感十足，鄭秀文換上粉紅運動裝，在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步，活力爆燈；陳慧琳則變身茶餐廳女神，與食客打成一 片，為食客送上西多士、奶茶等俘擄不少旅客的地道美食。

Sammi一向健康。

鏡頭背後他們有分享自己的「香港最愛」，郭富城最想與家人一同去西九文化區參觀新開幕嘅M+及香港故宮文化博物館；除了傳統景點同主題公園以外，郭富城喜歡行沙灘吹海風。鄭秀文推介訪港旅客試搭香港交通工具：「例如全新嘅山頂纜車、電車及渡海小輪， 都好 有情懷及特色，景點方面我最推介山頂欣賞美景，感受城市美麗。」陳慧琳自言一星期去茶餐廳幾轉，講起香港美食便如數家珍一樣：「我最愛凍檸茶、菠蘿油及沙嗲牛肉麵等茶餐廳美食，如果大家來到香港，不妨中午先行勻港九新界嘆地道小食，夜晚再在維港夜景下享受 Fine Dinning。 真係人生必要做呀！」

郭富城搞笑分享「野生捕獲」自己嘅小貼士。

郭富城、鄭秀文同陳慧琳以廣東話、普通話及英語，齊齊向世界各地旅客發出熱情邀請，指香港已經準備就緒，約定大家香港見，他們更搞笑分享「野生捕獲」自己的小貼士：愛好運動的鄭秀文直指自己最愛在港島區跑步， 要扮有緣不妨去港島區跑步徑碰運氣；郭富城笑言香港面積唔大，經常會帶家人行街食飯，一定有機會遇到；陳慧琳自爆愛購物，笑言各個 SHOPPING 地方都有她的足跡，大家去香港任何一個購物點，隨時見到其真身。